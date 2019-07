Trine Skei Grande: – Det ser ikke bra ut

GIKK UT PÅ TWITTER: – Fri og bevare meg, vi har sannelig et stykke å gå for likestilling i idretten også, skrev kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på Twitter onsdag. Foto: Terje Pedersen

Kulturministeren er blant dem som reagerer kraftig etter at det ble kjent at de kvinnelige håndballspillerne må bruke bikini under EM Beach i Polen.