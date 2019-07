2019 er et spennende bilår. Flere nye modeller skal lanseres, og det er langt i fra bare snakk om elbil.

Blant annet ventes det at en helt ny toppmodell fra Audi skal presenteres mot slutten av året. Dersom ryktene skal vise seg å stemme, snakker vi faktisk om den kraftigste Audien – noensinne!

Før denne går i produksjon, må bilen naturligvis gjennom omfattende tester. I første omgang skjer dette alltid på lukkende anlegg, men etter hvert som bilen nærmer seg ferdig, bygges gjerne noen få preproduksjons-modeller.

Tore sperret opp øynene

En slik bil er trolig det Tore Hatlestad og familien nylig oppdaget på bilferie i Tyskland.

– Vi kjørte fra Østerrike på vei til Dresden da vi plutselig så den på motorveien. Det tok litt tid før vi fant ut at det måtte være en Audi, forteller 39-åringen fra Bergen.

Han legger til at bilen kjørte relativt pent, og at sjåføren oppdaget at han ble filmet.

– Det så ut til at han tok det rolig. Ellers så vi at han hadde egne instrumenter og fulgte med på ulik informasjon, sier Tore.

Det er ikke enkelt å peke på detaljene her. Men fronten kjenner vi godt igjen fra A7.

Dette må vel være Norges desidert råeste Audi

Tidenes kraftigste fra Audi

Vi har tatt en nærmere titt på filmen og mener dette er kommende RS 7 fra Audi. Det er en spinnvill bil i seg selv, men denne generasjonen skal virkelig bli noe ekstraordinært.

I følge flere medier, blant andre Autoexpress, skal nye RS 7 bli tidenes kraftigste modell fra Ingolstadt. Det ventes at bilen kommer i to ulike versjoner, en «standard» og en Performance.

Slik ser interiøret ut i dagens S7, som Audi avduket tidligere i år.

For å begynne med standard-utgaven, er det mye som tyder på at denne får VW-konsernet sin 4-liters V8-motor, den samme som sitter i blant annet Lamborghini Urus. Denne skal i følge flere kilder yte det samme som i Lamborghinien, nemlig 650 hk!

Dermed blir nye RS 7, med minste motoralternativ, allerede kraftigere enn dagens R8 og RS 6. De har henholdsvis 620 og 605 hk i Performance-versjon.

Audi RS7: Denne råtassen spesialtilpasses for Norge

700 hk

Men det stopper ikke der. RS 7 blir også tilgjengelig i Performance-utgave. Denne får en hybrid drivlinje, på linje med dagens Porsche Panamera Turbo S E-hybrid.

Det vil si samme 4-liters V8 i bunn, som får hjelp av en kraftig elmotor. I følge Motorauthority, er det ikke utenkelig at bilen får opptil 700 hk. Sju hundre!

Det er helt hinsides i en familiebil, som RS 7 faktisk er for mange av kundene. 0-100 km/t ventes å krype ned mot 3,5 sekunder, dermed blir 2020 RS 7 en bil som går rett i strupen på både Porsche Panamera og flaggskipet til Mercedes, AMG GT 63 S.

Nykommeren vil dele mange av designelementene på S7.

Test Audi R8: – Her får du oppskriften på pur lykke!

Lanseres i år

Som filmen til Tore avslører, ser vi at Audi sine ovale RS-potter er på plass, samtidig som hjulbuene er bredere enn vanlig.

– Vi hørte veldig lite motorlyd fra bilen, men den kjørte som sagt rolig forbi oss. V8-lyden du hører i klippet kommer fra bilen vi kjører, en 2007 modell Mustang GTCS, forsikrer Tore.

Nye Audi RS 7 kommer på markedet som 2020-modell, og lanseres mot slutten av året.

Se video av kommende RS 7 her. Bilen er filmet nylig på motorveien utenfor Ingolstadt: