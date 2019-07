Mannen i 60-årene har lenge hatt et kjent navn i noen kretser, men har for alvor blitt verdenskjent i 2019.

Mener han måtte kutte av ørene

I år deltar briten i Channel 5-programmet The House of Extraordinary People.

I serien viser han og ni andre personer hvordan det er å leve med et utseende som ikke passer samfunnets normer og regler.

Et av de første stegene mot å ligne på fuglevennene var å å tatovere kroppen i de fem fargene til papegøye-fjærene.

Så gjorde han en svært risikofylt øyeoperasjon, som kunne gjort ham blind. Dette var for at det hvite i øyeeplet skulle ha røde og blå fargenyanser.

FORSKJELLIGE: I serien møter man også en mann som kun har en overkropp og en kvinne på rundt 208 centimeter. Foto: Channel 5

– Du vet, på slutten av dagen er det din kropp. Du burde kunne gjøre det du vil med den, sier den Bristol-baserte mannen i et videointervju publisert av Huffpost.

Han har også kuttet av store deler av øret. Ted har tidligere sagt at dette skadet hørselen hans, men at inngrepet fortsatt var verdt det.

– Papegøyer har bare små hull der uansett, så jeg måtte kutte dem av.

Papegøyene er familien

I 2017 endret han navnet sitt til Ted Parrotman.

Dette skyldes at han uansett ble kalt for dette i nærmiljøet, og at han identifiserte seg mer med det beskrivende kallenavnet.

– Jeg har ikke noe kontakt med mamma og pappa. Det har jeg ikke hatt på flere år, vi kommer ikke så godt overens. Jeg vet faktisk ikke om de lever.

– Jeg snakker ikke med søsknene mine heller, så jeg har ingen tilknytning til familienavnet. For meg er min ekte familie papegøyene, så det passer at etternavnet mitt reflekterer dette, sier han til lokalavisa Bristolpost.

Ifølge Huffpost har han de siste årene gjort huset mer og mer likt et fuglebur, der han og dusinvis av papegøyer lever i et kollektiv.

Han skal også ha begynt å spise fuglemat med de fjærkledde samboerne.