Komiker raser mot ELLE: – Jeg føler meg brukt

– ELLE er bare et eksempel

Komikeren forteller at hun drev en blogg for ti år siden, der hun skrev et blogginnlegg om akkurat samme tema. Hun synes det er trist at det ennå ikke har skjedd noen endringer på ti år, og sier at dette er en sak som allerede er på overtid.

– Vi vet at kroppspresset øker og at unges selvbilde og deres usikker øker, så det henger ikke på greip. De unge vet til en viss grad at bilder er retusjert, men man glemmer det hele tiden, for man blir hjernevasket hver gang man skroller gjennom Instagram eller ser reklamer på bussholdeplassen eller på TV-en, sier hun og fortsetter:

– Jeg tenker at dette er nok et bevis på at bransjen ikke tar ansvar, og at ELLE er bare nok et eksempel på aktører som profitterer på unge mennesker dårlige selvbilde.

Vil ha endring

Frøysaa tror kroppspress alltid vil eksistere uansett hvilke tiltak og endringer som skjer, da vi alltid har noen andre å sammenligne oss med, enten det er på TV, på jobben eller i klasserommet.

Likevel tror hun at retusjering er ekstra skadelig, og noe som vi lett kan gå vekk ifra.

– For det første viser ofte industrien kun én type kropp, som er lite representativt for hele samfunnet. Men når de i tillegg retusjerer bildene skaper de et bilde som er umulig å oppnå. Man kan trene så mye man vil og bruke tusenvis av kroner på produkter og slite seg ut, bare for å streve mot noe som ikke finnes.

Likevel tror hun at konkret grep kan øke bevisstheten rundt problematikken Hun, og flere andre kroppsaktivister, ønsker å merke retusjert reklame. Forslaget er vedtatt, og nå venter de på at myndighetene skal få det ut i praksis.

– Akkurat som at man merker snus og røyk eller nøkkelhullprodukter eller har svanemerking, så kan vi merke retusjering. Staten må ta en for laget og ta forbrukerne på alvor. Hvis man må begynne å merke bildene sine, tror jeg ikke at så mange kommer til å retusjere de, for det ser jo stygt ut.