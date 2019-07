Da nyheten om at superparet Kanye West og Kim Kardashian ventet deres fjerde barn var det mange som lurte på hva barnet skulle hete.

Navnet ble Psalm, som på godt norsk betyr salme. Det er ikke bare dette superparet som har valgt ukonvensjonelle navn til barna sine.

Rapperen Cardi B fikk nylig en jente, som hun valgte kalle Kulture.

For ikke å snakke om skuespilleren Gwyneth Paltrow og «Coldplay»-vokalist, som kalte sin førstefødte Apple.

Supermann-fan

Skuespilleren Nicholas Cage, som vant Oscar for filmen «Adjø Las Vegas» fra 1995 er en ihuga tegneserie-fan med forkjærlighet for DC Comics og Marvel Comics.

SUPERMANN: Her er Nicholas Cage avbildet med sønnen, da han var liten i 2006. Foto: Letisha Henderson / NTB Scanpix

Han byttet etternavn fra Coppola til Cage tidlig i karrieren.

Navnet Cage kommer fra Marvel Comics-superhelten Luke Cage.

Det er derfor kanskje ikke så rart at han kalte ett av barna sine Kal-El, som er DC Comics-superhelten Supermann sitt navn fra planeten Krypton.

Sønnen er nå 13 år gammel og har allerede tatt sine første steg inn i underholdningsbransjen, ifølge nettstedet Yahoo Finance.

Kal-El Coppola Cage har ironisk nok stemmen til en ung Bruce Wayne, som senere blir superhelten Batman, i serien «Teen Titans Go! to the Movies»

Jo flere jo bedre

Den britiske TV-kokken Jamie Oliver har gjort stor suksess på kjøkkenet, men det er ikke bare på matfronten han stadig overrasker.

Navnene til barna hans er nemlig litt av en munnfull. Hans førstefødte heter Poppy Honey Rosie, etterfulgt av Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice og sist, men ikke minst River Rocket Blue Dallas.

Kokkens yngste gutt er oppkalt etter restauranten River Cafe. Det var der han jobbet da han ble oppdaget av det britiske medieselskapet BBC,

FEM BARN: Jamie Oliver ligger ikke på latsiden verken til familie eller på kjøkkenet. Foto: Planet Photos / Stella Pictures

«My name is Earl»

Skuespilleren Jason Lee, mest kjent i Norge fra serien «My name is Earl» hentet inspirasjon til barnenavn fra en sang han hørte.

Nå er han far til lille Pilot Inspektor.

Blått er trendy

Fargen blå, eller «blue» på engelsk er et yndet kjendisnavn. Verdensstjerna Beyonce Knowles og hennes mann, rapperen Jay-Z, sin førstefødte datter heter Blue Ivy.

FØRSTEFØDTE: Beyonce Knowles sin første datter Blue Ivy (7). Foto: Instagram / Beyonce

Alicia Silverstone, mest kjent fra tenåringsserien «Clueless» som gikk på norske TV-skjermer på 90-tallet og tidlig 2000, kalte sønnen sin Bear Blue.

CLUELESS: Alicia Silverstone (t.h.) slo gjennom i 90-tallsserien «Clueless». Foto: Stella Pictures

«Titanic»-stjernen Kate Winslet har også forøvrig en sønn med navnet Bear Blaze.

IKONISK: Kate Winslet vil alltid bli husket for den ikoniske filmen «Titanic». Foto: Paramount Pictures via AP / NTB Scanpix

Flere kjendiser har gitt barna sine merkverdige navn, men de overnevnte er de mest øyenfallende. Norske navn som Solveig, Trond og Olav blekner i forhold. Ingenting kan uansett måle seg med navnene Moon Unit, Dweezil, and Diva Thin Muffin som er barna til den avdøde amerikanske musikklegenden Frank Zappa.