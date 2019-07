Se begravelsen i videovinduet øverst på siden. (med tillatelse fra NRK)

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Arild Berg døde lørdag 22. juni. Han ble 43 år gammel.

Torsdag begraves Berg fra Bodø domkirke.

– Det var sjokk, sier kamerat Tom Høgli til TV 2 like før seremonien startet torsdag formiddag.

– Som spiller beundret jeg ham på avstand. Jeg spilte aldri sammen med ham, men jeg ble veldig kjent med ham utenfor banen. Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å være kompis med ham. Utrolig raus, blid, smart fyr. Utrolig flink til at han interesserte og engasjerte seg for. Voldsomme analytiske ferdigheter på alt – fra et uskyldig brettspill til den tyngste politikken. Han var en unik type som det nok er langt mellom i samfunnet, sier Høgli.

Tidligere fotballspiller Tom Høgli utenfor Bodø domkirke i forkant av begravelsen til den tidligere fotballspilleren Arild Berg. Foto: Tore Meek

– En unik familie

Berg spilte 113 kamper for Glimt fra debuten i 1993 og frem til 2000. I 2002 gikk han til Lyn, men spilte aldri for klubben på grunn av sykdom.

Arild Berg er sønnen til Harald «Dutte» Berg og Randi Berg, og lillebroren til Ørjan og Runar. Han er storebror til Terje og Eli Johanne.

Den tidligere fotballspilleren Arild Berg får en endelig avskjed i Bodø domkirke. Foto: Tore Meek

Arild ble regnet som et større talent enn sine brødre, som begge blant annet hadde stor suksess i Rosenborg.

– Hele familien Berg er helt unik. Fantastisk raus, ydmyk og inkluderende familie. Den familien har betydd mye for hele landsdelen. Arild er en del av det. At det er fullsatt her i dag sier det meste, sier Høgli.

Stig Johansen spilte sammen med Berg i Glimt og omtaler ham som «ekstremt god og ekstremt spesiell».

– Han var litt annerledes oss andre. Han var litt forut for sin tid. Det er lett å si i etterkant. Men da vi spilte fotball, gjorde han det mest utrolig på banen. Det var ikke alltid vi skjønte hvordan han fikk det til uten å være så ofte på trening, sier Johansen.

Tidligere Glimt-spiller Trond Olsen understreker Arild og familien Bergs viktighet for Bodø.

– Familien har en stor status i Bodø som by og hele Norge. De har vært en brødreflokk av en far som har vært veldig gode fotballspillere. Det er en familie som har betydd veldig mye for Bodø og hele Norge. Det er veldig trist å måtte ta farvel med den ene av brødrene, sier Olsen.

Overraskende klubbvalg

I likhet med storebrødrene, kunne det blitt Rosenborg-spill også på Arild Berg. I 1996 var han regnet som Norges største talent, men overrasket hele Fotball-Norge da han valgte å ta et friår.

– Jeg rørte ikke fotballen det året. Men jeg drev sikkert med 15 andre idretter. Da året var gått, hadde jeg igjen lyst å spille fotball. Jeg var lei av å tape i tennis annenhver dag. Jeg ville vinne noe igjen, har Berg forklart til Bodø Nu.

Samtlige toppklubber lå langflate da han skulle gjøre comeback, men nok en gang rystet han både Nils Arne Eggen og resten av Fotball-Norge. Han valgte å gå til Gevir Bodø i 2. divisjon.