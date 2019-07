I 2017 ble en 16 år gammel gutt fra New Jersey anklaget for å ha voldtatt en beruset, jevnaldrende jente på en husfest, melder CNN.

Voldtekten skal ha funnet sted i en mørk kjeller i huset, og 16-åringen filmet angivelig jentas nakne overkropp og at hodet hennes gjentatte ganger ble slått mot en vegg.

– Når første gangen du har sex er voldtekt, skrev 16-åringen i en tekstmelding til kompisene da han delte videoen, ifølge rettsdokumentene.

Jenta bønnfalte 16-åringen om å ikke dele videoen, men den sirkulerte likevel i flere måneder.

– Er det voldtekt?

I New Jersey og flere andre delstater i USA kan ungdommer helt ned i 15-årsalderen bli stilt for retten som voksne hvis den kriminelle handlingen er alvorlig nok.

Påtalemyndigheten beskrev ham som «sofistikert og et seksuelt rovdyr», og ønsket ikke å stille ham for en ungdomsrett; de ville ha ham prøvd som voksen.

Men dommer James Troiano i Monmouth County så det annerledes, og funderte på om 16-åringens handlinger i det hele tatt kunne kalles voldtekt.

Han mente at «tradisjonell voldtekt som regel innebærer to eller flere menn som bruker et våpen» og «tydelig mishandler en person».

Troiano trakk også fram at 16-åringen kom fra en god familie, at han var meget høyt ansett i den amerikanske speideren, og at han hadde særs gode muligheter til å komme inn på et godt universitet.

Dommeren mente i tillegg at offeret og hennes familie burde ha blitt advart om at å anmelde gutten kunne ha en «ødeleggende effekt» på livet hans.

I juli 2018 avviste han søknaden, og bestemte at 16-åringen skulle stilles for retten som ungdom.

Ankedomstol snudde

14. juni i år, nesten ett år etter Troianos kontroversielle avgjørelse, omgjorde imidlertid en ankedomstol avslaget. Og Troiano får kraftig kritikk av dommerne i ankesaken.

I anken ble det hevdet at Troiano hadde begått en feil og opptrådt mer som en aktor enn en dommer. Ankedomstolen sa seg enig, og trakk spesielt fram dommerens favorisering av gutten grunnet hans bakgrunn.

Omgjørelsen betyr at 16-åringen nå skal stilles for retten som voksen.

– Selv om jeg har den største respekt for familieretten og dommeren i denne saken, så er vi takknemlige for at ankedomstolen var enige i vår vurdering, sier statsadvokat Christopher Grammiccioni i en uttalelse.

– Som med alle saker vurderer vi nå neste steg, som vil inkludere samtaler med offeret og hennes familie, sier han videre.

Troiano selv har ikke kommentert omgjørelsen av hans avgjørelse, men ble oppsøkt av New York Post utenfor sitt eget hjem:

– Jeg kan ikke snakke om dette. Jeg kjenner veldig godt til dette. Jeg vet om alle historiene. Jeg kan ikke si noe, sa han til avisen.

Troiano er i 70-årene og er egentlig pensjonert, men har blitt kalt tilbake fra tid til annen for å fylle tomrom etter andre dommere.

Det er ikke kjent om denne saken vil få noen konsekvenser for Troiano.