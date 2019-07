Unikt prosjekt fikk 50 unge til å flytte til denne øya: – Lønna er det ingen ting å klage over

– Slike systematiske rekrutteringssamarbeid er en relativt ny måte å jobbe på for vår del, men vi ser at dette gir positive resultater og vi forsøker å overføre disse erfaringene til andre bransjer som har stort arbeidskraftbehov, sier Mads Ødegaard, markedsrådgiver i NAV Lerkendal.

HARDT ARBEID: Arbeidet er fysisk tungt. Det må søkerne vite om på forhånd, sier markedsdirektøren i SalMar. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Tjener godt

Det spesielle med dette prosjektet er at de 50 stillingene ligger på Frøya og at man har klart å få ungdommen til å flytte dit.

– En annen ting som er veldig viktig er at man faktisk har et liv resten av døgnet og som gjør at man må klarer seg også når man stempler ut fra jobb. Her på Frøya har man mange gode tilbud, og det er sentralt når man befinner seg på en øy ute i havgapet, sier Mads Ødegaard, markedsrådgiver i NAV Lerkendal i Trondheim.

Christian Bremvåg har jobbet i selskapet siden1. oktober 2018 og trives godt.

– Det er først nå at livskvaliteten begynner å bli bra, forteller Bremvåg.

De siste ukene har han fått flere nye unge kolleger på jobb.

En av dem er 18 år gamle Filip Riise fra Trondheim, som gikk rett fra videregående skole. Han har jobbet på Frøya i ei drøy uke.

– Jeg hadde forventninger om gode arbeidsforhold og ikke minst det med å flytte fra byen og til Frøya, men hittil så har det gått veldig bra, forteller Riise.

Han bor nå i et kollektiv sammen med to andre.

– Hvordan er lønna da?

– Lønna er det ingen ting å klage over, sier Riise, og gliser bredt.

Pengene skal gå til egen bolig, bedyrer unggutten.