I dag er det 4 juli, USAs nasjonaldag. Selv om amerikanerne feirer litt annerledes enn vi gjør med vår 17. mai, er det en stor og viktig dag der borte. Med både militærparader, ulike opptog, grilling og stor festivitas.

Men én ting er felles. For akkurat som hos oss, er det gjerne tilbud på alt fra pensko, ballonger og smågodt. Ja, og mye mer!

Et av de mest spesielle tilbudene vi har hørt om i så måte er det Ford-forhandleren Chatom Ford som står for, de holder til i byen Chatom, i Alabama.

Der får nemlig alle som kjøper en ny pickup med et amerikansk flagg, en bibel og en hagle! Det skriver avisen USA Today.

God, Guns and Freedom!

Kampanjen ble lansert som en del av 4.juli-feiringen, men går etter det vi forstår fram til 31 juli. Kampanjen har fått navnet: God, Guns and Freedom (Gud, Våpen og Frihet). Det spesielle tilbudet ble presentert i en video på Chatom Fords Facebook-side for noen dager siden.

Kjøp pickup og få med flagg, bibel og hagle! Foto: Chatom Ford.

Videoen om kampanjen gikk viralt og fikk massevis av klikk i løpet av kort tid. Det har allerede gitt resultater. Flere biler skal ha blitt solgt som en følge av kampanjen.

Koby Palmer som er salgsansvarlig hos Ford-forhandleren har følgende forklaring på den noe spesielle utstyrspakken:

– Vi er et lite tettsted med rundt 1.200 innbyggere i et landlig område. Vi lener oss på vår religiøse tro, vår stolthet til Amerika, og vi elsker å jakte, forteller han til USA Today.

Når du kjøper en bil, får du bibelen og flagget i hånden. Våpenet får du ikke utdelt der og da. Man et sertifikat/gavekort som kan tas til en sertifisert våpenforhandler, som så gir deg våpenet.

Snart er denne Ford-tøffingen i Norge

Fords F-serie er veldig populær på den amerikanske landsbygda og er verdens nest mest solgte bilmodell gjennom alle tider.

Litt spesiell "utstyrspakke" ...

Vi for vår del må innrømme at dette er en av de mest spesielle "utstyrspakkene" vi har hørt om. En smule kontroversiell er den vel også...

At dette var var litt spesielt var det flere enn oss som syntes. Etter flere kritiske tilbakemeldinger, valgte forhandleren å fjerne den opprinnelige God, Guns and Freedom-kampanjen fra Facebooksiden sin og erstattet denne med en annen og litt mildere, som de kaller God, Glory and Freedom.

Flagg og bibel får man fortsatt, men i stedet for våpen, får man nå et universelt gavekort som man kan bruke på hva man vil. Det er nok ganske mye mer politisk korrekt, vil vi tro...

Husker du denne grom-bilen fra Ford?

Den første Ford F-serie kom i 1948.

Viktig bil for Ford

Ellers ønsker vi forhandleren lykke til med bilsalget. Landsbygda i Alabama er trolig helt riktig sted å selge pickuper. Denne biltypen er jo nesten like amerikansk som brunosten er norsk. Amerikanerne elsker den. Fords F-serie har da også i en årrekke vært USAs mest solgte bilmodell.

Ikke bare det. Siden starten i 1948 er dette verden nest mest solgte bilmodell gjennom alle tider. Den er kun slått av Toyota Corolla. At det er en viktig bil for Ford som selskap er det heller ingen tvil om. F-serien alene, genererer 41 milliarder dollar i årlig inntekt for Ford. Noe som gjør merkevaren mer verdifull enn både Coca-Cola og Nike.



