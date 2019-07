De edle dråpene befant seg i en lagerbygning i byen Versailles i Kentucky da bygningen begynte å brenne tirsdag kveld.

Alkoholen gjorde at brannen ble svært kraftig. 40 brannmenn deltok i slukkearbeidet, melder CNN.

En annen lagerbygning tok også fyr, men brannfolkene fikk kontroll på denne brannen.

Lageret som brant inneholdt 45.000 tønner relativt ung whiskey, ifølge en uttalelse fra Jim Beams eierselskap Beam Suntory. Bygningen raste etter hvert sammen som følge av brannen.

– Vi er takknemlige for at ingen ble skadd i denne hendelsen, og vi er takknemlige overfor de modige brannfolkene fra flere distrikter som fikk brannen under kontroll og hindret den fra å spre seg, sier selskapets talsperson Emily York til CNN.

Lageret var på størrelse med en fotballbane og seks eller sju etasjer høyt.

Det var tordenvær i området tirsdag kveld, og en talsmann for nødetatene utelukker ikke at brannen startet som følge av et lynnedslag.