Sky Sports hevder å vite at Sporting krever mer enn 540 millioner kroner av Manchester United for å selge midtbanespiller Bruno Fernandes. Agenten til Fernandes skal ha vært i England onsdag for samtaler med United.

David de Gea har fått tilbud om ny kontrakt med Manchester United verdt 3,75 millioner kroner i uken. Det vil gjøre ham til verdens best betalte keeper, skriver Mirror.

Agenten til Philippe Coutinho sier at Barcelona ikke har noen planer om å selge brasilianeren i sommer - til tross for at ryktene er sterke på det motsatte. Det skriver Mirror.

Sky Sports hevder også å vite at Tottenham har lagt planene om å hente Real Betis-spiller Giovani Lo Celso på is, i alle fall inntil videre, grunnet uenighet om overgangssum.

Daily Mail skriver at Tottenham skal være villige til å selge midtstopper Toby Alderweireld for å finansiere et kjøp av Romas stortalent Nicolo Zaniolo.

Det rapporteres også av Mirror at Tottenham kan komme til å selge to sidebacker; Kieran Trippier og Danny Rose, med mål om å hente Ryan Sessegnon fra Fulham.

Frank Lampard blir presentert som Chelsea-manager torsdag. 41-åringen var på Stamford Bridge onsdag kveld for kontraktssignering, men offentliggjøringen skal ha blitt utsatt grunnet problemene til Facebook og Instagram.

Arsenal ønsker veldig gjerne å hente Wilfried Zaha, men Crystal Palace er ikke lette å rikke. Derfor skriver Mirror nå at Barcelona har tilbudt Arsenal å kjøpe deres brasilianer Malcom. Det skal imidlertid ikke gjøre noe med Arsenals planer. De vil ha Zaha.

Manchester Evening News skriver at Bayern München har rykket foran Manchester City i kampen om Juventus-back Joao Cancelo.

Telegraph skriver at Leicester ikke er langt unna å gjøre forrige sesongs lånespiller Youri Tielemans til en permanent del av laget. Det vil trolig koste klubben 430 millioner kroner, noe som vil være rekord for blåtrøyene. Samtidig er Ayoze Perez på vei inn.

Harry Magurie kobles til både Manchester United og City, og derfor er Leicester i gang med å se på mulige erstattere. Mirror skriver at Brighton-stopper Lewis Dunk er på listen.

The Sun skriver at Newcastle har vært i kontakt med Roberto Martinez i forbindelse med den ledige managerjobben.