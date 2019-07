– I teorien er det mulig, sa Salles under en pressekonferanse etter et møte onsdag med både norske og tyske myndigheter, skriver blant andre Folha São Paulo.

Avisen skrev i juni at Salles ønsket endringer i Amazonasfondet, blant annet å redusere fondets styrekomité og styrke Brasils føderale myndighets posisjon i komiteen. Både Norge og Tyskland avviste forslagene i et felles brev til Salles, ifølge Folha.

– Det kan være dramatisk. Ryker fondet, vil det være en tragedie for regnskog og urfolk, og det største tilbakeslaget for den norske regjeringens klima- og skogsatsing noensinne, skriver generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet i en epost til NTB.



«Tropenes Trump»

Miljøministeren ble utnevnt av president Jair Bolsonaro, som har fått kritikk for å ha det mange mener er miljøfiendtlig politikk. Høyrepopulisten Bolsonaro har styrt Brasil siden årsskiftet og kalles «Tropenes Trump». Han er en uttalt klimaskeptiker, og siden han tiltrådte embetet har han lempet eller opphevet en rekke tiltak som var innført for å beskytte Amazonas, verdens største regnskog.

Amazonasfondet er et organ under den brasilianske utviklingsbanken BNDES, satt opp for å ta imot regnskogspengene fra utlandet og fordele dem på prosjekter for å hindre avskoging.

Norge har hittil utbetalt 8,3 milliarder kroner til Amazonasfondet over en tiårsperiode hvor avskogingen i Brasil har falt betydelig. De siste årene har imidlertid avskogingen begynt å øke igjen.



Avskoging

På verdensbasis ble det i fjor hogd ned regnskog i områder som til sammen er på størrelse med England, ifølge tall fra Global Forest Watch. Mesteparten av avskogingen skjedde i Brasil, til tross for at avskogingen her fortsatt er lavere enn ved årtusenskiftet.

Bolsonaro har tidligere gjentatte ganger sådd tvil rundt forskningen på klimaendringene. Han har også anklaget brasilianske miljøorganisasjoner for å la seg påvirke av utenlandske interesser.

