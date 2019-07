Et hardtarbeidende Peru tok ledelsen mot spillets gang etter 21 minutter i semifinalen i Porto Alegre. Tidligere Aalborg-spiller Edison Flores slo til på halvvolley etter at et innlegg ble stusset videre til bakre stolpe.

Et rystet Chile-lag mistet initiativet, og Peru benyttet muligheten til å doble ledelsen ved Yoshimar Yotún.

I andre omgang satte chilenerne i gang en sluttspurt som satte Peru på flere prøver, men hardtarbeidende og velorganiserte peruanere holdt unna. Mot slutten av omgangen gikk luften ut av Chile. Da dukket Jose Paolo Guerrero opp og satte inn 3–0.

På overtid bommet Eduardo Vargas på straffe for Chile.

Peru møter dermed Brasil i finalen på Maracanã søndag. Brasilianerne feide Argentina til side med 2–0 i semifinalen, etter scoringer av Gabriel Jesus og Roberto Firmino.

