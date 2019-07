Det er høyst usikkert hvor Romelu Lukaku spiller neste sesong. Manchester United skal være åpne for å selge og Inter skal ligge langflate etter belgieren, men det skal ikke ha vært enkelt å komme til enighet.

Lukakus agent, Federico Pastorello, var onsdag i møte med Inter-ledelsen. Etterpå tok han seg tid til å snakke med Sky Italia.

– Vi må se hvilken avgjørelse de tar. Vi kan ikke ta avgjørelsene for dem. Det er klart at hvis de vil ha ham, må de foreta seg noe, sier den italienske agenten til TV-kanalen.

Pastorello sier at det er intet nytt å melde etter onsdagens samtaler, men at Inter må få opp dampen for å få i stand en avtale.

– Inter prøver virkelig og Lukaku er et klart overgangsmål, men det er en drøm som er krevende å oppfylle, sier Lukakus agent.

Ifølge den belgiske avisen Het Laatste Nieuws krever Manchester United 773 millioner kroner for å selge Lukaku. Kun en permanent overgang er aktuelt.

Inter ønsker imidlertid en annen løsning, skriver samme avis. På grunn av det finansielle fair play-reglementet til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) vil de låne Lukaku i to sesonger for 97 millioner kroner, før overgangen gjøres permanent i sommeren 2021 for 580 millioner kroner.

Manchester United reiser til Australia for å fortsette sesongoppkjøringen. Lukaku-leiren skal ha forhåpninger om å komme i boks med overgangen før den tid, så den tidliger Everton-spissen slipper å være med på flyet.

Inter har ansatt Antonio Conte som trener i forsøket på å ta opp kampen med Juventus om Serie A-tittelen.