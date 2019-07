Flere hundre demonstranter stormet parlamentet i Hong Kong mandag, men ble fjernet av politiet i en voldsom aksjon.

54 personer ble skadd i tillegg til 13 politibetjenter.

Hong Kongs leder, Carrie Lam, uttalte i etterkant av hendelsen at hun fordømmer stormingen av parlamentet som «ekstremt voldelig» og beskriver det som både «hjerteskjærende» og «sjokkerende», ifølge AFP.

Totalt har tretten personer blitt arrestert.

En mann ble arrestert og tiltalt for hærverk, å ha overfalt en politimann og for innbrudd i parlamentsbygningen, melder AP.

De tolv andre har blitt arrestert og tiltalt for diverse lovbrudd knyttet til demonstrasjonene, men ikke stormingen av parlamentet.

De store demonstrasjonene og protestene begynte da et lovforslag som åpnet for at fanger, inkludert politiske fanger, kunne sendes til fastlands-Kina.

Forsøket på å innta den lovgivende forsamlingen skjedde en time før starten på en planlagt større protestmarsj fra Victoria-parken til regjeringskvartalet.

Demonstrasjonene blusset også opp i forbindelse med at det er 22 år siden den tidligere britiske kolonien ble en del av Kina.