Nederland - Sverige 0-0 (1-0 etter ekstraomganger)

Se avgjørelsen i videovinduet øverst!

Nederland er klar for VM-finalen etter å ha slått Sverige 1-0 i semifinalen onsdag kveld.

Avgjørelsen kom ni minutter inn i første ekstraomgang da den ferske Manchester United-spilleren Jackie Groenen scoret på et skudd fra like utenfor 16-meteren.

Nederland er klar for sin andre strake mesterskapsfinale. I 2017 vant de EM.

– Det er en helt utrolig prestasjon av Nederland. Det er ikke enkeltspillere, men det er et lag som presterer bra, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

I søndagens finale venter storfavoritt USA.

Svenskene var det farligste lagene i starten av kampen og skapte i åpningskvarteret to gode muligheter til å ta ledelsen i Lyon.

Det skjedde mindre utover omgangen og lagene gikk målløse til pausen. Ti minutter etter pause var Nilla Fischer nær ved å sende Sverige i ledelsen, men stopperens skuddforsøk etter hjørnespark gikk i stolpen.

Åtte minutter senere var det Nederlands tur til å treffe metallet da headingen til Vivianne Miedema gikk i den svenske tverrliggeren.

Midtveis i andre omgang vil nok mange i Sverige mene at de ble snytt for straffespark da Lina Hurtig gikk overende etter en takling fra Desiree van Lunteren.

– Jeg har sett litt repriser, og jeg tenkte umiddelbart var det et klart straffespark. Med alle VAR-avgjørelsene i dette mesterskapet virker det veldig rart at de ikke sjekket den avgjørelsen, for det ser ut som det burde vært straffespark, sier TV 2s fotballekspert Ingvild Isaksen.

Nilla Fischer svarte «ingen anelse» på om de burde fått tildelt straffespark.

Kampen gikk til ekstraomganger etter 90 målløse minutter. Der var det Nederland som var det førende laget, og ni minutter inn i første ekstraomgang havnet ballen i føttene på Jackie Groenen. Rivjernet tok med seg ballen fremover og sendte en markkryper i mål fra utenfor 16-meteren.

Sverige klarte ikke å svare på det nederlandske ledermålet. Dermed må de ta til takke med bronsefinale mot England lørdag.