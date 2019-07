Trumps omstridte mur finansieres av folket

Selv om Trump stadig blir mer kreativ, finner motstanden også nye måter å stoppe han på.

BESØKER: Her besøker Trump besøker en nyere del av muren mot Calexico i Mexico 5. April. Foto: Jacquelyn Martin

Bevisst politikk

– Hvorfor har muren vært så viktig for Trump?

– Det er ingen som egentlig tror på at muren rent fysisk vil være et godt mottiltak mot innvandring. Den har likevel blitt et effektivt symbol på motstand mot innvandringspolitikken som demokratene har ført, som er betent sak i USA, sier Henrik Urdal.

Urdal er direktør for Insitutt for fredsforskning (PRIO) og understreker at valgløftet er en del av en svært bevisst politikk.

– Både muren, men også den grusomme behandlingen i interneringsleirene på grensen, skal signalisere utad at det er mindre attraktivt å komme til USA. Å sende et klart signal på at han jobber mot innvandring har gitt Trump mange av sine kjernevelgere, sier han.

Kampen om muren har blitt spesielt viktig for Trump den siste tiden, og det mener Urdal henger sammen med at presidentvalget nærmer seg.

Trump 2020

Onsdag avgjorde retten i San Francisco at midlene Trump skulle tappe Pentagon for for å finansiere muren, skulle fortsette å fryses. Ifølge AP kaster enda et nederlaget tvil over hvor vidt Trump kan gjøre en god kampanje innenfor valget i 2020.

Urdal på sin side er ikke enig.

– Jeg tror ikke at han vil bli straffet for å ikke ha bygget den. Han kan bruke nederlagene til å si at han ikke har lykkes i å bygge muren fordi demokratene har stoppet prosjektet, sier Urdal.

I løpet av tiden Trump har sittet som president har han gjort svært gode og svært dårlige meningsmålinger. Urdal mener likevel det er overveiende sannsynlig at presidenten får fire nye år.

– Jeg tror det er mer sannsynlig enn at han taper. Biden har sannsynligvis den største sjansen til å slå Trump, men presidenten har fordel av en svært god økonomisk situasjon og har vist en stor evne til mobilisering i sine kjerneområder, avslutter Urdal.

PROTOTYPER: Her har flere ulike prototyper av muren blitt reist i San Diego. Foto: Gregory Bull

Penger kommer ikke frem

Til tross for at de 330.000 som har bidratt til å finansiere muren til Trump, kun utgjør en promille av hele befolkningen i USA, vitner det om at presidenten har truffet en nerve hos mange i befolkningen.

Ray Nurnberger, daglig leder på et sagbruk på Long Island, har gitt 300 dollar til tre ulike organisasjoner, for å støtte muren.

– Jeg skal fortsette å gi fordi jeg ikke ønsker at barnet mitt ikke skal få jobb eller bli nødt til å konkurrere mot andre jobbsøkere som ikke kom hit på lovlig vis, sier han.

Etter Reuters sjekket hvor pengene Nurnberger hadde donert faktisk gikk til, ble det klart at organisasjonene selv også hadde møtt motstand.

Da «Fund the Wall» skulle donere beløpene til Sikkerhetsdepartementet, øremerket for muren, fikk de beskjed om at departementet ikke hadde kapasitet til å ta imot eksterne donasjoner.

Derfor sitter Nurnbergers 100 dollar, sammen med pengene til en haug andres, fortsatt på organisasjonens konto.

Build the Wall toy with Trump figurine causing controversy https://t.co/XKZ0GEEYNi pic.twitter.com/9O5owdEQcj — Eyewitness News (@ABC7NY) 16. november 2018

Byggesett til barn

Flere andre opportunister har sett potensiale i kampropet til Trump.

I nettbutikker kan man kjøpe t-skjorter med trykk «Border Wall Construction Co.», diverse klistremerker og kaffekopper med salgord, og til og med en vaskekte murstein inngravert «Build a wall and crime will fall».

En spesielt populær side, Republican Legion, har solgt «Build the Wall» byggesett. Settet består av lego-lignende klosser hvor kjøperen kan bygge sin egen mur og en figur av Donald Trump med slagordet «make america great again» på byggehjelmen.

De selger også settet «Border Control Kit», som inkluderer piggtråd, figurer av vakthunder, grensevakter og illegale immigranter med sombrero.