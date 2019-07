Det er bare ett år siden PSV bladde opp nesten 60 millioner kroner til Manchester City for Angeliño, som signerte en femårskontrakt med Eindhoven-klubben.

Nå bekrefter Manchester City at de har kjøpt den spanske venstrebacken tilbake. Ifølge Manchester Evening News betaler City en tilsvarende sum som de solgte ham for i fjor.

– Angeliño er en meget begavet ung spiller og en forsvarsspiller med stort potensial, sier Citys fotballdirektør Txiki Begiristain.

Manchester City skal ha solgt Angeliño med en tilbakekjøpsklausul, som gjorde at PSV fikk spilleren såpass billig i fjor sommer.

Lokalavisen skriver at City ikke har planer om å sende Angeliño videre.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake i City på et lag som spiller utrolig fotball under Pep Guardiola. Jeg har fulgt dem fra Nederland, og det har vært en fornøyelse, sier Angeliño, som har undertegnet en fireårskontrakt.

Manchester City har hatt problemer på venstrebacken de siste årene med langtidsskader på Benjamin Mendy, men midtbanespillerne Fabian Delph og Oleksandr Zintsjenko har beklet en uvant posisjon med suksess.

Angeliño kom til City fra Deportivo La Coruña i 2014. I løpet av sin tid i lyseblått var han utlånt til New York City, Girona, Mallorca og NAC Breda. 22-åringen debuterte for Manchester City i en 4-0-seier over Aston Villa i FA-cupen i januar 2016.

Returen ble bekreftet samme Atlético Madrid bekreftet at Manchester City har betalt utkjøpsklausulen til midtbanespiller Rodrigo Hernández.