Naby Keïta reiste tilbake til Liverpool fra Egypt for å få behandling etter å ha skadet mot Nigeria i afrikamesterskapet forrige uke.

Gunieas pressetalsmann uttalte til BBC at planen var at Keïta skulle returnere i tide til å rekke åttedelsfinalen mot Algeria søndag.

Det kommer imidlertid ikke til å skje, for mesterskapet i Egypt er over for Keïta, melder The Guardian og The Telegraph.

Keïta skal ha slått opp lyskeskaden han pådro seg i den første Champions League-semifinalen mot Barcelona 1. mai og som holdt han ute resten av forrige sesong.

Skadeomfanget er imidlertid ikke så alvorlig som først fryktet, viser undersøkelsene til Liverpools helsepersonell denne uken. Det er håp om at han vil være tilbake sammen med resten av spillerne som er i mesterskap før USA-turneen senere denne måneden.

Liverpool har også Mohamed Salah og Sadio Mané i afrikamesterskapet for henholdsvis Egypt og Senegal. Begge lagene spiller åttedelsfinale.

I tillegg skal Alisson Becker og Roberto Firmino spille finale i Copa América mot Peru eller Chile søndag.

Sesongen til Liverpool starter mot Manchester City i Community Shield søndag 4. august, før Premier League-åpningen er mot Norwich 9. august.

Liverpool spiller første treningskamp mot Tranmere torsdag 11. juli. Alle Liverpools kamper i sommer sendes direkte på TV 2 Sport Premium.