Det har ulmet i Rosenborg det siste året, og nå har supporterklubben Kjernen fått nok.

På sine nettsider går de hardt ut mot Stig Inge Bjørnebye, og krever den sportslige lederens avgang.

– Det lukter vondt i kongeriket Rosenborg for tiden. Og ikke er det så lett å finne ut hvor lukten kommer fra heller, men noe av eimen kommer i alle fall fra sportslig leders kontor. Det stinker av hvordan Bjørnebye har utøvd jobben sin. Vi antar det må være morsomt å være i en jobb hvor man kan leke seg med penger. Men når det viser seg at leken ikke bærer frukter, må man faktisk ta sin hatt og gå ut døren, kan man lese innledningsvis i innlegget.

Lister opp en rekke grunner

At Nicklas Bendtners opphold i Trondheim har endt i fiasko er én av grunnene som trekkes frem.

– Prosjektet Bendtner er en trillebår med hårete baller, og hadde det endt med et salg etter VM i fjor, hadde prosjektet stått som en enestående bragd. Men nå endte ikke eventyret med et salg, det renner ut i sanden mens klubben blør penger. Han hadde fått skryt om det hadde blitt en suksess, det betyr at han også får skylden om det gikk ad undas. Og det betyr at han må gå av, skriver Kjernen.

Videre lister de opp flere punkter som de mener kvalifiserer til hans avgang: mulige endringer i ligastrukturen som han angivelig har støttet, spillerlogistikk, overganger som involverer agent Jim Solbakken og trenerjakten han var ansvarlig for i fjor høst:

– Om det nå så ender opp der at vi må ut på trenerjakt igjen, kan ikke Bjørnebye være den som står for denne jakten. Det betyr at han må gå av, skriver Kjernen.

Stig Inge Bjørnebye har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken, men sa følgende til VG på et tidspunkt der han selv ikke hadde lest Kjernens åpne brev:

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette.

Heller ikke agent Jim Solbakken har besvart TV 2s henvendelser om saken.

Advarer Horneland

Supporterne ber også styreleder Ivar Koteng om å slutte å snakke med media.

– Ingen kommentar, sier Koteng til TV 2. Han vil heller ikke kommentere at Kjernen krever Bjørnebyes avgang.

De kommer også med en advarsel til trener Eirik Horneland.

– I vår klubb spiller vi artig og angrepsvillig fotball. Hvis det er for vanskelig å forstå, må du gå du også.