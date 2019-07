Lene (43): – Hvis jeg ikke betalte truet han med å slakte Mamela

Lene Hage (43) og hennes to døtre har hatt Mamela som en del av familien i fire år.

Plutselig en dag i midten mai, gikk katten ut på luftetur, men kom aldri tilbake igjen.

Ettersom dagene gikk, kontaktet den fortvilte katteieren dyrebeskyttelsen og alle veterinærer i området.

Lene hengte også opp rundt 200 plakater i Horten-området med bilde katten og et telefonnummer man kunne ringe. Det var til ingen nytte.

– Hun pleier aldri å være borte lenge, så jeg var helt fortvilet, forteller Lene til TV 2.

Frem til torsdag forrige uke, da hun plutselig fikk en telefon med beskjed om at katten var funnet.

Det var Gjengangeren (+) som først omtalte saken.

Krevde penger

I den andre enden av røret lød stemmen til en ung mann.

– Han fortalte at han hadde funnet katten, så jeg ba han om å sende over et bilde. Da svarte han at han hadde for gammel telefon, sier Lene.

Hun var så godt som på vei til å hente katten da vedkommende krevde penger.

– Han sa at jeg ikke får katten før han får penger, forteller hun.

Lene hadde ikke utlovet finnerlønn på plakaten, men hadde i stedet tenkt å gi vedkommende en blomst som takk. Hun svarte at det ikke blir aktuelt med betaling.

SAVNET: Lene har delt flere meldinger på Facebook og vært i kontakt med dyrebar.no i håp om å finne Mamela. Foto: Privat

– Da sa han at hvis ikke jeg betalte, så skulle han slakte katten og gi den en pinefull død, forteller Lene.

Dette var på dette tidspunktet hun ringte politiet.

Ikke skjult nummer

– Det var helt forferdelig. Jeg ble veldig redd for at noe vondt skulle skje katten min eller noen annens. Heldigvis tok politiet saken svært alvorlig, og ba meg komme inn på stasjonen hvor jeg ble anbefalt å anmelde. sier Lene.

For Horten politistasjon ble det ikke noen sak å få tak i den som hadde fremsatt truslene. Vedkommende hadde glemt å ringe fra skjult nummer.

Det viste seg å være en 18 år gammel gutt som hadde prøvd å presse Lene for penger. Han hadde funnet nummeret hennes på en av plakatene, men aldri katten hennes Mamela.

– Jeg kan bekrefte at dette har skjedd. Gutten og katteeieren var på politistasjonen og vi hadde en samtale. Mer enn det kan jeg ikke si, sier Trond-Aage Kvamme, politioverbetjent ved Horten politistasjon til Gjengangeren.

Slapp med advarsel

18-åringen slapp unna med en advarsel fra politiet, da Lene valgte å droppe anmeldelsen.

– Politiet og jeg ble enige om å ta hensyn til guttens fremtid. Han hadde ren vandel, og ba om unnskyldning for det han hadde gjort, sier hun.