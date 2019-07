Fikk millioner – ble overvåket

Mafiavirksomhet, forgreininger til utlandet, bakmenn, stråmenn, krypterte telefoner, innførsel av narkotika og millioner av kroner.

Det er blant ingrediensene i «Operasjon Kinder», som i flere år har kostet store ressurser i Oslo politidistrikt. I juni kom den første dommen i sakskomplekset:

Et polsk ektepar, der han er 63 og hun 56 år gammel, er dømt til henholdsvis syv og fem års fengsel for grovt narkotikaheleri.

Borgarting lagmannsrett mener de har opptrådt som organisert kriminell gruppe, og de er dømt etter det som gjerne blir kalt «mafiaparagrafen».

Over syv millioner

Ekteparet ble pågrepet av politiet på Oslo lufthavn den 13. januar i 2017. Politiet hadde da drevet skjult etterforskning mot et kriminelt nettverk i lang tid.

Flere navngitte menn, som er godt kjent i det kriminelle miljøet i Oslo, er mistenkt for å ha innført store mengder narkotika til Norge. Samtidig jobbet dansk politi med å etterforske et miljø med knytninger til en organisert kriminell gruppe som de to domfelte var en del av. Denne organisasjonen holdt til i Spania og Polen

Norsk politi fikk etter hvert mistanke om at det polske ekteparet spilte en sentral rolle i narkotikavirksomheten. I løpet av ett år dro de domfelte til Norge åtte ganger.

Retten har funnet det bevist at de i løpet av et 15 måneder fraktet mer enn syv og en halv millioner kroner ut av Norge.

Retten mener dette er utbytte fra omsetning fra salg av hasj.

Fikk et gjennombrudd

Politiet hadde imidlertid store utfordringer med å få tilgang på det som skulle vise seg å bli et av sakens viktigste bevis: Innholdet på beslaglagte telefoner.

Ekteparet, og andre personer i Kinder-nettverket, har benyttet Blackberry-telefoner. Disse er krypterte, og det er svært vanskelig for politiet å komme seg inn på telefonene.

– All kommunikasjon har nærmest utelukkende skjedd ved bruk av Blackberry-telefoner. De siktede har ikke ønsket å oppgi passordet på telefonene. Et gjennombrudd i etterforskningen skjedde sommeren 2017, idet politiet klarte å få åpnet telefonene og dermed fikk innsyn i det krypterte innholdet, sier politiadvokat Jorid Kile.

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Politiadvokat Jorid Kile sier at de håper å sluttføre etterforskningen i «Operasjon Kinder» før årsskiftet. Foto: Andersen, Aleksander

Ved å sammenholde kontaktlister, e-postadresse og annen kommunikasjon har politiet avdekket omfattende kontakt mellom personer i det norske og danske narkotikamiljøet og bakmenn i Polen og Spania.

Sa de solgte klokker

Det domfelte ekteparet har forklart at de var i Norge for å kjøpe og selge dyre klokker. Dette tror ikke retten på. De mener at paret visste at de fraktet hasj-penger ut av landet.