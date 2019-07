Atlético Madrid bekrefter onsdag på sine nettsider at Rodrigo har kjøpt seg ut for av kontrakten for å bli Manchester City-spiller.

Utkjøpsklausulen er ifølge avisen AS på 677 millioner kroner, som gjør midtbanespilleren til tidenes dyreste Manchester City-spiller.

Kevin De Bruyne kostet 660 millioner kroner da han kom fra Wolfsburg sommeren 2015.

Det er formelt spilleren selv som betaler utkastelsesklausulen, men Atlético bekrefter at Manchester City står for finansieringen.

Rodrigo Hernández blir sommerens første Manchester City-signering. Det var ventet at Premier League-mesterne ville forsterke midtbanen i sommerens overgangsvindu.

23-åringen var under kontrakt med Atlético frem til sommeren 2023.

Rodrigo var en del av Atlético Madrids ungdomsakademi, men det var i Villarreal at han fikk sitt gjennombrudd. I fjor sommer ble Rodrigo kjøpt tilbake til Atlético for om lag 240 millioner kroner.



Den 191 centimeter høye midtbanespillere har sju landskamper for Spania.

Det er også ventet at Manchester City kjøper en ny midtstopper i sommer etter at Vincent Kompany forlot klubben etter forrige sesong.