Norske Anders Mol (22) og Christian Sørum (23) er de store favorittene under VM i sandvolleyball, men ikke alle aspekter ved turneringen går rett hjem.

– Harry

De bikinikledde unge kvinnene som med jevne mellom dukker opp ute på banen under tekniske timeouts, er det ikke alle som setter pris på.

– Jeg synes at vi er langt forbi denne tiden med dansedamer som pauseinnslag. Vi er 2019. Og med de mange sakene som har vært med #metoo og diskriminering av kvinner, er min mening at dette blir helt feil. Da ville det vært mye bedre å satse på utøvere fra cheerleading som er virkelig flinke. Det at de som er der nå skal få 30 sekunder på å vise seg frem, er bare bortkastet, sier Merita Berntsen Mol til Aftenposten.

Anders Mols mor er mental trener for den norske duoen, og selv mangeårig landslagsspiller og OL-deltaker i sandvolleyball.

Markedsansvarlig i Det norske volleyballforbundet, Iver Horrem, reagerer også med avsky.

– Det er helt harry. Jeg reagerte med en gang jeg så det, forteller han.

– Det er moderne

VM-koordintator Tim Simmons bare avfeier kritikken, og påpeker at slik underholdning har vært vanlig siden 2004. Han vil ikke gå med på at det er gammeldags.

– Nei, det er heller moderne. Det var jo ikke slik underholdning før. Det er for øvrig opp til hver enkelt arrangør hvordan man vil legge underholdningen til rette. Det som skjer her er standard, en del av programmet, sier amerikaneren til Aftenposten.

De norske sandvolleygutta styrer unna problematikken når VG spør om deres mening om saken.

– Jeg følger ikke så mye med på akkurat det, så jeg skal ikke uttale meg så mye om det. Nei, jeg følger ikke med på det, sier Christian Sørum.

– Det er mer for publikum, ikke for vår del. Det er bare sånn det alltid har vært, legger Mol til.

Mol og Sørum skal torsdag spille 1/16-delsfinale i VM. Kampen vil bli sendt på TV 2 Sport 2 og Sumo.