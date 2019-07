Aviciis far: – Han planla ikke å ta sitt eget liv

En hel verden var i sjokk da det ble kjent at den svenske superstjernen Tim Bergling (28), bedre kjent under artistnavnet Avicii, ble funnet død 20. april 2018.

Nå snakker Klas Bergling ut om Aviciis liv og dødsfall i et intervju med CNN i programmet «CNN talk».



– Planla ikke

Faren forteller at sønnen slet med livsstilen som følger en verdenskjent DJ, og at han hadde problemer med sceneskrekk, avhengighet og depresjon.

– Vår teori er at han ikke planla å ta sitt eget liv, men at det var mer som en trafikkulykke. Det vil si at mye skjedde på en gang, og ting kom ut av kontroll, sier Klas under intervjuet.

Faren forteller at han ofte pleide å ha lange telefonsamtaler med sønnen, uansett hvor han befant seg i verden.

Tim pleide ofte å ringe hvis han befant seg i en dårlig situasjon, og samtalene dreide seg ofte om artistens tanker rundt livet og kjærlighet.

Åpen om problemene

Bergling var kun 28 år gammel da han døde, og var ofte åpen om sine psykiske problemer. To år før han ble funnet død, i 2016, trakk han seg tilbake fra turnelivet på grunn av helseproblemer.

Til tross for dette forteller Klas at sønnen var lykkelig i den siste perioden av livet.

– Hvis man er lykkelig, eller ekstremt lykkelig, så er heller ikke ulykkelighet langt unna. Små ting kan gjøre deg trist eller endre balansen, og jeg tror det var dette som skjedde, sier faren.

Klas sier artistlivet krevde mye av sønnen, og at han etterhvert ikke følte seg glad når han gikk opp på scenen.

– Skyldte seg selv

Svenske Expressen skriver at faren forteller om hvordan overgangen fra å være en lokalt kjent DJ til en superstjerne opplevdes for sønnen.

– Da han begynte som DJ var han nærme publikum. Han spilte på små klubber. Det gjorde ham nervøs, og det var da han begynte å drikke. Jeg kan forstå at det var lett å havne der, og han forsøkte å skylde på seg selv.

Bergling skal ha vært en sjenert barn. Et personlighetstrekk han også tok med seg inn i voksen alder. Faren forteller at sønnen ikke likte å møte mange mennesker på en gang, men at han forstod at dette innebar i jobben.

Nytt album

Før Bergling gikk bort, var han i ferd med å fullføre et nytt album med 16 sanger. Det resulterte i albumet «Tim», som ble lansert 6. juni, som er det første albumet utgitt etter artistens død. Låtene «SOS» og «Tough love» har allerede gjort stor suksess på verdensbasis.

Albumet ble sluppet av den avdøde stjernes familie for å samle inn penger til saker som omhandler psykisk helse.