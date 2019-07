Det er under ett år til David De Geas avtale med Manchester United løper ut, og i januar står spanjolen fritt til å forhandle med andre klubber om en overgang for neste sommer.

Målvakten og hans representanter var i forhandlinger med Manchester United hele forrige sesong, men de klarte ikke bli enige.

Kan bli verdens best betale keeper

Nå melder blant andre The Times, BBC og The Telegraph at Manchester United har kommet med et nytt tilbud som vil gjøre De Gea til verdens best betalte sisteskanse.

Det siste forslaget fra United skal ligge på 3,8 millioner kroner i ukelønn, men det skal fortsatt være et stykke unna den lønnen David De Gea krever for å bli.

Den tidligere Atlético Madrid-spilleren, som ble hentet av Sir Alex Ferguson for åtte år siden, ønsker en ukelønn på om lag 5,4 millioner kroner, inkludert bonuser. Det skal være i nærheten av den avtalen klubbens best betalte spiller, Alexis Sánchez, fikk da han ble hentet fra Arsenal i januar i fjor.

Det skal imidlertid være uaktuelt for United å betale De Gea en slik lønn.

Til tross for at partene står et stykke fra hverandre, fortsetter forhandlingene i sommer. Manchester United håper De Gea skal godta det siste tilbudet. 28-åringen hever i dag en ukelønn på 2,6 millioner kroner, inkludert bonuser.

– United ser på erstattere

The Times skriver at De Gea i utgangspunktet ønsker å bli værende.

Ifølge The Telegraph har Manchester United allerede undersøkt markedet for mulige erstattere for David De Gea, inkludert Jan Oblak i Atlético Madrid.

Det skal være uaktuelt for Manchester United å selge De Gea i sommer dersom de ikke skulle komme til enighet med spanjolen om en ny avtale. De skal være klare til å ta risikoen det er å miste ham gratis neste sommer, for det er håp om at klubben skal klare å komme til enighet om en forlengelse.

Det mangler ikke på beilere av den spanske landslagskeeperen, for både Juventus og Paris Saint-Germain skal ønske seg De Geas signatur. PSG skal ifølge The Times være klare til å innfri lønnskravet til spanjolen.

PSG har frigitt Gianluigi Buffon i sommer, men er klare til å gå sesongen i møte med den franske landslagskeeperen Alphonse Areola som førstevalg.