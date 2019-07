Tirsdag fortalte NRK at politiet har avslørt et pedofili-nettverk som har vært aktivt i 20 år.

Etterforskningen ble åpnet i 2014. En da 12 år gammel gutt hadde vært på et arrangement i en forening. Der hadde han truffet en mann i 50-årene som nå er siktet i saken.

12-åringens mor overhørte at sønnen hadde en samtale med en kamerat. Sønnen fortalte at en mann hadde befølt ham. Kameraten fortalte at han hadde opplevd det samme.

Moren til 12-åringen varslet politiet om det hun hadde overhørt.

Brukte to år

Politiet aksjonerte mot boligen til mannen som var anklaget for å ha befølt guttene. Han bodde med sin ektemann i 40-årene i Oslo.

I boligen tok politiet beslag i datamaskiner som tilhørte ekteparet, men det var ett problem: Innholdet var kryptert og ekteparet nektet å oppgi passord til politiet.

– Vi brukte to år på å knekke krypteringen og komme oss inn, forteller politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

FERDIG ETTERFORSKET: Om kort tid sender politiadvokat Christian Hatlo saken videre til statsadvokaten. Foto: NTB Scanpix

Politiet fant det de beskriver «enorme mengder» overgrepsmateriale. Det skal dreie seg om millioner av bilder, og ifølge NRK har politi identifisert norske barn på bildene.

Politiet mener at ekteparet og ytterligere en mann i Norge er en del av et større internasjonalt pedofilinettverk.

Skulle starte barnehjem

TV 2 er kjent med at politiet gjorde enda et funn som ble betegnet som svært interessant. Hjemme hos ekteparet fant de dokumentasjon på at de hadde planer om å starte et barnehjem i et land i Øst-Europa.

En av de to siktede har vært mye på reise i det aktuelle landet, og han har blant annet disponert en leilighet der.

– Vi tok kontakt med politiet i det landet. I 2018 gjennomførte vi en felles aksjon der de slo til der, mens vi slo til i Norge, forteller Hatlo.

Politiet i landet i Øst-Europa aksjonerte mot nordmannens bolig. Ifølge Hatlo befant flere barn seg i leiligheten hans. De har blitt avhørt, men politiet har ikke funnet noe som tyder på at disse har blitt utsatt for overgrep.

Erkjenner besittelse

Henrik Boelkhe forsvarer 51-åringen som fortsatt sitter varetektsfengslet.

– Min klient erkjenner straffskyld for nedlasting og besittelse av seksualiserte bilder av barn. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier 51-åringens forsvarer, Henrik Boehlke.

Advokat Thomas Klevenberg, som forsvarer den andre siktede mannen i 40-årene, bekrefter at det var hans klients oppførsel overfor de to barna som satt politiet på sporet av nettverket og beslagene av overgrepsbilder.

– Min klient erkjenner seksuelle tilnærmelser overfor de to guttene, men han nekter for å ha noe med beslaget av overgrepsmateriale å gjøre.

FORSVARER: Thomas Klevenberg forsvarer en av de to siktede mennene. Foto: NTB Scanpix

Ekteparet ble pågrepet av politiet 19. november i fjor. Den ene ble løslatt fra varetekt i våres, mens den andre fortsatt sitter fengslet. Politiet er så å si ferdig med å etterforske saken. Innen svært kort tid blir saken sendt videre til statsadvokaten som vurderer om det skal tas ut tiltale i saken.