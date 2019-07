Det slår Nord-Troms tingrett fast.

Torsdag falt dommen mot den tidligere samfunnstoppen. Han er funnet skyldig i å ha forgrepet seg på tre asylsøkere. Aktor krevde fengsel i fem år og seks måneder. Retten mener at en passende straff er fengsel i fem år.

Det får TV 2 bekreftet fra flere uavhengige kilder.

Ludvigsen, som selv mottok dommen i går kveld, er funnet skyldig på alle tiltalepunkter.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar fra Ludvigsens forsvarere.

– Vi er godt fornøyd med resultatet. Jeg opplever at retten har gjort en grundig vurdering av bevisene, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo til TV 2.

Ble pågrepet hjemme

Saken startet i januar i 2018.

Da sto flere politifolk i stua til Svein Ludvigsen på Sommarøy i Troms. Han ble arrestert og tatt med i avhør. 72-åringen har beskrevet pågripelsen som traumatisk.

AKTOR: Statsadvokat Tor Børge Nordmo førte saken mot Svein Ludvigsen. Foto: NTB Scanpix

– Jeg lurte på om det var en drøm. Veien var kort fra jeg lå i søvn klokken syv om morgenen til jeg satt i en politibil på vei til byen, sier han.

Endret forklaring

I avhør med politiet nektet han for å ha misbrukt stillingen sin til å utnytte tre unge asylsøkere seksuelt. Han nektet også enhver seksuell kontakt med de tre formærmede mennene i saken.

Den forklaringen sto Ludvigsen ved helt til han inntok vitneboksen i Nord-Troms tingrett.

Svein Ludvigsen-saken Norsk politiker fra Høyre. Født 18. juli 1946 i Hillesøy i Troms. Nestleder i Høyre i perioden 1990–1991.

Stortingsrepresentant for Troms i årene 1989–2001 og leder av næringskomiteen i 1993–1997.

Fiskeriminister i perioden 2001–2005.

Fylkesmann i Troms fra 2001 til 2014, men tiltrådte først i 2005.

Desember 2015 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep. Saken ble henlagt i april 2016 på grunn av bevisets stilling.

Desember 2017 ble Ludvigsen anmeldt for seksuelle overgrep på nytt av en annen person. 3. januar 2018 ble Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann.

Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede, inkludert overgrepsanmeldelsen som ble henlagt.

Alle tre kom til Norge som asylsøkere.

Torsdag 4. januar ble han varetektsfengslet i en uke. Uken etter ble fengslingen forlenget med fire uker til 8. februar. Han ble deretter løslatt. Han erkjenner ikke straffskyld. Før sommerferien i fjor tok Ludvigsen selv initiativ til å bli avhørt på nytt, med henvisning til at han ikke hadde hatt tilgang til egne notater under avhørene.

I august i fjor sendte statsadvokat Tor Børge Nordmo saken tilbake til politiet slik at de kunne sluttføre etterforskningen. Onsdag 28. november tok statsadvokaten ut tiltale mot Ludvigsen.

Rettssaken er gikk i Nord-Troms tingrett 11.–25. juni.

Ludvigsen erkjente seksuell omgang med én asylsøker, men mener at de tre fornærmede lyver. Han nekter for å ha misbrukt stillingen sin.

– Det er ikke lett å innrømme det, men jeg innrømmer at enkelte ting jeg sa i avhøret på politihuset, ikke var riktig. Jeg viklet meg inn i en sak med mine egne usannheter. Jeg ble min egen verste fiende, sa Ludvigsen, som la til at han tilhører en generasjon «der man ikke snakker om sex mellom menn».

72-åringen erkjente deretter at han ved tre anledninger hadde seksuell omgang med én av de tre asylsøkere. Han hevder at det skjedde etter at han gikk av som fylkesmann, og at han dermed ikke misbrukte maktposisjonen sin.

Et bilde endret alt

Påtalemyndigheten mener imidlertid at den seksuelle omgangen med det ene offeret varte fra 2011 til 2017, mens at overgrepene mot de to andre mennene fant sted i 2014.

DEN SISTE KVELDEN: Mot slutten av november i 2017 var den ene fornærmede Svein Ludvigsen på hotell i Oslo. Denne kvelden tok han bildet som endret saken. (Foto: Politiet)

Mannen som ble utsatt for overgrep i seks år tok et bilde av Svein Ludvigsen mens han utførte oralsex på ham i november i 2017.

I retten forklarte mannen at han var desperat etter å komme seg ut av relasjonen med den tidligere fylkesmannen.

Han valgte å ta med seg bildet og fortelle om overgrepene. Han betrodde seg til en utekontakt i en kommune på Østlandet. Han tok saken videre til politiet som åpnet sak mot Ludvigsen.

Påtalemyndigheten mener han er troverdig, blant annet fordi han har husket detaljer om hvor overgrepene skal ha skjedd.