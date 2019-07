Wimbledon-konkurranse kan ryke for Ruud

Pappaen og treneren mener også at ting kunne kampen tatt en annen vending om det hadde blitt et sett til.

– Han hadde noen settballer i tredjesettet, så hadde Casper klart å snu der, kunne resultatet blitt annerledes. Isner så sliten ut, sier Christian Ruud.

– Ingen liker å spille mot spillere som Isner for man får lite rytme og veldig mye press i egne servegame. Han er en vanskelig motstander og Casper har møtt få sånne spillere. Det blir kanskje enklere for ham i framtiden når han har hatt flere slike møter og fått mer erfaring med sånne typer spillere. Får man flere sånne kamper under huden, kan han gjøre det bedre i fremtiden.

Kan bli mer spill på gress til neste år

Casper Ruud har spilt lite på gress og bruker årets Wimbledon som en god erfaring til kommende Wimbledon-turneringer.

– Man tar med seg den erfaringen man kan få i treningsdagene før. Man beveger seg annerledes på gress og kan ikke skli som på grusen. Ballen går også annerledes. Han er en ung gutt og tar med seg erfaringen. Målet er å kunne beherske gress og jeg tror Wimbledon kan gi Casper gode erfaringer i framtiden, sier Christian Ruud.

– Hva er planen for gresspill videre?

– Vårsesongen har kostet krefter og mye reiser, så det var helt nødvendig å ta en pust i bakken etter French Open. Det er mulig at det blir mer trening på gress før neste Wimbledon, men det kommer an på rankingen i mai-juni neste år. Hvor han er på rankingen avgjør om det blir en pause før eller etter Wimbledon. Fortsetter han oppover på rankingen er det mer sannsynlig at han spiller mer på gress og satser mer, forteller pappaen og treneren.