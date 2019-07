Dan Watson, fotograf og trebarnsfar, tilbringte fridagen sin med familien på stranden New Smyrna Beach, like nord for Orlando på Floridas østkyst i en varm sommerdag i slutten av juni.

Det var perfekt badevær, og Dan hadde tatt med seg den nye dronen sin for anledningen.

– Barna mine lekte i strandkanten, og jeg tenkte det var en perfekt anledning til å ta bilder av dem ovenfra, sier han til FOX35 Orlando.

Idet dronen var i lufta kunne han se en svart skygge røre seg i vannet i retning mot barna.

Han løp umiddelbart ned til strandkanten og ba kona og barna om å komme opp av vannet.

– Jeg sa: «kom dere vekk, kom dere vekk, kom dere vekk», sier konen Sally Watson til kanalen.

Familiefaren har delt to bilder fra hendelsen på sin Instagram-konto. På det første bilde ser vi hvordan skapningen i vannet, som han mener er en hai, beveger seg mot familien. På bilde nummer løper barna og kona ut av vannet, mens den mørke skyggen svømmer i motsatt retning.

– Absolutt for nærme for min smak, skriver Dan i innlegget.

– Når du tenker på haier, så tenker du at de er på dypt vann. Du tenker at de ikke kan komme så nærme, der vannet når oss til knærne. Det er skummelt å se at den kom så nærme barna mine, sier Sally til News 13.

Senest på søndag ble en 18 år gammel surfer bitt i foten av en hai på samme strand, ifølge CBS Miami.

Bare i Florida ble det registrert 18 haiangrep i 2018, noe som er det meste i hele USA, ifølge Florida Museum of Natural History's International Shark Attack File.