Disse 14 døde i ubåtulykken som Russland vil holde hemmelig

14 russere døde etter at det oppsto brann i et undervannsfartøy som gjorde vitenskapelige undersøkelser på havbunnen i russisk farvann, opplyste landets forsvarsdepartement tirsdag.

Ifølge RBK og Novaya Gazeta dreier det seg om den atomdrevne ubåten AS-12, som er en av Russlands hemmelige ubåter.

Taust fra Kreml

Norske myndigheter sendte tirsdag en offisiell henvendelse til Russland, og ba om å få bekreftet eller avkreftet at det er et reaktordrevet fartøy som brant.

Onsdag i 13-tiden har Russland fortsatt ikke svart Norge på om det har funnet sted en ulykke med en atomubåt i norske nærområder, får TV 2 opplyst av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov sier ifølge Interfax at Kreml ikke kommer til å offentliggjøre detaljer om ubåten eller brannen, heller ikke om det var et reaktordrevet fartøy. Ifølge Peskov dreier dette seg om statshemmeligheter.

Det er ikke kjent hvorfor brannen oppsto, og heller ikke hvor mange som var om bord i ubåten da ulykken skjedde.

Avisen Kommersant skriver at de døde sjømennene tjenestegjorde i en militær enhet som ligger i St. Petersburg. To av dem var tildelt ordenen «helt av Russland».

En Telegram-kanal som poster nyheter om den russiske marinen har offentliggjort et bilde som viser de 14 døde fra militærenhet 45707, etterfulgt av en tekst som hyller dem som helter som aldri vil bli glemt.

Slik fremstilles ubåten i en offentlig tilgjengelig presentasjon fra NORTHCOM. Foto: US Northern Command/Norad

Forsvarsminister Sergej Sjojgu sier ifølge TV21 i Murmansk at de døde vil bli hedret posthumt.

– De var unike militære spesialister og høyt kvalifiserte profesjonelle som utførte viktige studier av havbunnen, sier forsvarsministeren.

Fisker: – En ubåt spratt opp

Ubåten som ble sjøsatt i 2003, er bygd av titan, og konstruert for å tåle store dyp. Oppgavene omfatter trolig forskning og etterretning på dypt vann, ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

En fisker som hevder han var øyenvitne, forteller at en ubåt kom svært raskt opp til overflaten ytterst i Kolafjorden.

Ulykken skal ifølge ubekreftede meldinger ha skjedd 6-7 mil unna grensen, ved Fiskerhalvøya. I et intervju forteller fiskeren at han mandag kveld var på vei mot en øy like øst for Kolafjorden.

– Vi var på vei mot Kildin, og rundt halv ti på kvelden spratt en ubåt opp. Jeg har aldri sett noe lignende. Folk løp rundt på dekket, sier fiskeren til Severpost.

Et krigsskip og to slepebåter kom raskt til unnsetning, forteller han.