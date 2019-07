Får ikke dispensasjon – seks elever står uten vitnemål til neste år

19-åringen roser skolen for håndteringen av saken, og sier de har fått god oppfølging siden feilen ble oppdaget.

– Skolen har vært veldig fleksibel for hvordan vi skal ta opp dette faget. De har snakket om lynkurs og eksamen, og de er veldig lei seg for det som har skjedd, sier han.

Vil forsøke å finne løsninger

Assisterende rektor ved Sørumsand videregående skole, Per Grahn, forteller til TV 2 at de fikk beskjeden for én time siden og at de fortsatt jobber med å varsle alle elevene.

– Vi forholder oss til at de har tatt den beslutningen, sier han om avslaget.

BEKLAGER: Assisterende rektor ved Sørumsand videregående skole, Per Grahn, forteller at de vil gå grundig gjennom vedtaket fra Utdanningsdirektoratet, og beklager hendelsen overfor elevene. Foto: Åse Røyset Spalder / TV 2

Etter at feilen ble kjent gjennomførte skolen møter med fem av elevene. De har også vært i telefonkontakt med ytterligere fem elever, men som har ønsket en samtale senere. To elever har de ikke fått tak i.

– I de møtene ble det satt fokus på å gi dem god og riktig informasjon om hva som gjelder for den enkelte og hvilke muligheter vedkommende har. Vi har også vært opptatt av å lytte til hvilke planer og ønsker de har, sier han.

Beklager

Grahn forteller at de nå vil sette seg grundig inn i vedtaket fra Utdanningsdirektoratet, og finne ut av hvilke konsekvenser dette gir for hver enkelt elev.

– Fremover vil vi jobbe internt for å finne løsninger når det kommer til valgfag, og organisere opplæringen innenfor innenfor regelverket. Vi vil også invitere til individuelle møter med elevene i august, for så å legge en konkret plan for veien videre.

Grahn beklager nok en gang til elevene på vegne av skolen.

– Dette er en feil som vi som skole beklager på det sterkeste. I tillegg til å beklage, må vi også sette fokuset fremover for å finne den best mulige løsningen slik at de kan oppnå studiekompetanse.