BMW har banket ut en imponerende rekke SUV-er de siste årene. Det som startet med X5, har blitt en hel familie – som starter med X1 og slutter (i alle fall foreløpig) med X7.

Én av dem har stått litt mer ut enn de andre er X6. Da bilen debuterte tilbake i 2008, vakte den enorm oppsikt. X6 var basert på X5, men med et mye mer utagerende design.

X6 ble for mange et symbol på alt som var galt med store og forurensende SUV-er. Mens andre elsket den, i mange tilfeller sikkert også fordi den var så politisk ukorrekt.

For BMW har X6 vært en stor suksess, og nå gjør de seg klare til å lansere tredje generasjon.

Fått mange konkurrenter

– BMW gikk, som så mange ganger før, nye veier da X6 ble lansert. Det er en bil som utfordrer det stereotypiske. I de senere årene har stadig flere bilprodusenter lansert tilsvarende konsepter og design, men X6 er originalen, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby.

X6 slekter mye på nye X5 rent teknisk, men skiller seg også markant ut på design. Sett fra siden er det den stigende skulderlinjen mer fremtredende samtidig som karosseriet har fått flere skulpturelle former, spesielt fra bakdøren og bakover.

Brukt X6: Her har prisene virkelig stupt

Særpreget hekk, dette er en modell der BMW tillater seg å dra på ekstra.

Har lys i grillen

Sett bakfra, forsterker de smale og høyt plasserte baklysene den kraftfulle hekken. Fronten preges av store og markerte luftinntak og en nydesignet nyregrill som har langt spissere vinkler enn hva vi eksempelvis ser på nye X5.

Den såkalte nyregrillen har også en særegen detalj: Om ønskelig kan nemlig grillen belyses. Den lyser opp når man åpner eller lukker dørene, men sjåføren kan også slå lyset av og på manuelt. Det betyr at lyset i grillen er klassfisert slik at det også kan benyttes under kjøring, om ønskelig. Som for en rekke andre nye BMW-modeller, kan også nye X6 utstyres med laserfjernlys.

Sammenlignet med forrige generasjon har X6 vokst 26 mm i lengden og måler nå 4.935 mm. Akselavstanden har samtidig økt med 42 mm, til 2.975 mm. Bredden har økt med 15 mm til 2.004 mm, mens høyden er redusert med 6 mm og måler nå 1.696 mm. Bakkeklaringen er på 216 mm og bilen kan vade i 7 km/t i en vannstand på 500 mm.

– Denne kan skremme fanden på flatmark!

Vi kjenner igjen mye fra andre BMW-modeller i X6-interiøret.

Fire motorer

Bagasjerommet har et volum på 580 liter, som øker til 1.530 liter dersom bakseteryggene legges ned. Tillatt tilhengervekt er opptil 3.500 kg.

Nye X6 slekter som nevnt på siste generasjon BMW X5 og har dermed også mye av det samme standardutstyret og tilvalgsmuligheter, både innenfor førerassistansesystemer og infotainmentløsninger. Det betyr mer komfort, dynamikk, teknikk og funksjonalitet enn noen gang – i luksurisøse omgivelser.

Bilen kommer først med fire motoralternativer, hvorav tre rekkeseksere og en V8. Alle alternativene har en 8-trinns Steptronic automatgirkasse som standard.

Her kan du lese testen av dagens X6

Nye X6 lanseres i Norge i november og tilhører en omfattende familie av X-modeller fra BMW.

Mer morofaktor

Firehjulsdriftsystemet xDrive er naturligvis også standard på nye BMW X6. Siste generasjon av dette flytter dreiemomentet mellom akslene raskere og mer presist enn tidligere. Det er med på å gi ekstra motorfaktor til kjøreegenskapene, når du ønsker det.

Nye X6 lanseres i november. Prisene er foreløpig ikke klare, men norske BMW-forhandlere vil åpne for bestilling om kort tid.

Super-BMW satte råkjøring-rekord på norske veier

Se video: Her er storebror – og den er virkelig STOR!