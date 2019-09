Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny - kan du hjelpe meg? Jeg sitter og ser på en 1985 Jaguar XJ6 til salgs på finn.no. Eieren skriver at motor, gir og teknisk fungerer perfekt, og at 4,2-liters rekkesekser-motoren maler som en katt.

Det er litt rust på den, på det jeg forstår er de mest vanlige stedene. Det vil si i forskjermene. Det følger med fire ekstra rustfrie dører, og fabrikknye skjermer foran.

Jeg har lest litt og sett at noen kjente problemer er noe med drivstoffet, bremsesystemet og kjølingen til motor. Bilen ligger ute til 25.000 kroner.

Er det en grei førstegangsbil for en som er ganske nevenyttig og har greie kunnskaper på skru litt bil? Jeg er klar over at den bruker en del bensin ...

Benny svarer:

Heisann! For en som meg, som liker eldre engelske biler, er dette et morsomt og ikke minst annerledes valg av førstebil. Her kan du få både en veldig hyggelig og aristokratisk klassiker og bruksbil – i en og samme bil.

Det er en, mildt sagt, spesiell ungdomsbil! Jeg synes det er både morsomt og bra at noen velger noe annet enn BMW, Volvo eller Audi.

Jaguar XJ6 Serie 3, kom i 1981. Med sekssylindret motor var bilen i produksjon frem til 1986, mens den med V12 ble lagd fram til 1992, om jeg ikke husker helt feil.

Serie 3-bilene har det klassiske utseendet med runde frontlykter og de klassiske linjene. Etterfølgeren, ble i mine øyne litt ødelagt med firkantede hovedlykter og sotete baklykter. Ikke så pent ... Heldigvis tok man til vettet igjen og utover på 90-tallet kom det klassiske i designuttrykket tilbake. Mens man for 10 år siden bestemte seg for å bygge en helt ny og moderne XJ. Nå forsvinner den også.

Men tilbake til bilen du ser på. Prisen på 25.000 forteller meg noe om at dette definitivt er et prosjekt. Antagelig et ganske stort ett også.

Jaguar XJ6 serie 3 er en skikkelig klassiker. Brosjyrebilde fra 1984.

Toppen av isfjellet

Jeg tenker at dette er en bil du må gi en grundig sjekk. Ikke minst med tanke på rust. En ting er det du ser. Det er som regel bare toppen av isfjellet. 90 prosent ser du ikke. Jeg har selv gått i den fella ved et par anledninger ...

Rust er svært tidkrevende om du skal fikse det selv og svinedyrt, av samme årsak, om du ikke fikser det selv. Men setter det bort.

Jaguar er heller ikke den enkleste bilen å fikse opp. Deler er dyrt og bilene er ganske avanserte, om man er vant til å skru gammel Volvo, Ford eller Opel.

Som sagt sjekk den nøye. Sett opp et "budsjett" over både kostnader og tidsbruk. Når du er ferdig med det så gang alt med tre – så er du kanskje i nærheten av hva du kommer til å bruke.

Ting tar tid og koster penger om man skal gjøre det skikkelig. Det bør man på en bil som dette. Bare lakkeringen koster fort nesten det doble av hva du betaler for selve bilen.

Om dette er eneste bruksbil, kan jo ståtiden være litt frustrerende. Men noen har vel så stor glede av å reparere som å kjøre. Så dette er ting du også bør tenke litt over.

Om du helst vil kjøre (De fleste vil det med sin første bil ... ) så kan det kanskje være en vel så god ide å bruke pengene en restaurering og omlakkering koster – og heller legge det i en bil som er i bedre stand og klar til bruk.

Håper dette er innspill som kan komme til nytte i vurderingen din.



Velkommen – og lykke til!

