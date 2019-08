«Abortpresten» til Sophie Elise: – Du har signert på å drepe ditt eget barn

I TV 2-serien «Sophie Elise tester Norge» møter den kjente bloggeren Sophie Elise Isachsen (24) abortmotstandere i demonstrasjonstog.

24-åringen treffer blant annet den kjente abortmotstanderen Ludvig Nessa (69), under det årlige sørgetoget han arrangerer fra Stortinget til Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

– Det vanskeligste med denne jobben var definitivt å spille inn episoden om abort, fordi jeg ble så provosert, men måtte holde masken, forteller Sophie Elise til TV 2.

I serien skal Sophie Elise utforske ulike miljøer og meninger i landet vårt.

– For all del ikke gjør det

Isachsen har tidligere vært åpen om at hun tok abort som 14-åring. Det har nå gått ti år siden hun gjennomførte pilleaborten som satte dype spor i henne.

KONTROVERSIELL: Den tidligere presten og kjente abortmotstanderen Ludvig Nessa gjennomførte en rekke demonstrasjoner på 80- og 90-tallet. Foto: Tomas Myklebost/TV 2

«Det viste seg at jeg ikke hadde abortert ferdig på sykehuset, så fosteret, som virkelig så ut som et foster, kom ut da jeg var på skolen. På ungdomsskolen, et par dager etter. Jeg måtte altså skylle mitt eget foster ned i do», har bloggeren fortalt i sin selvbiografi.

– Hvis du hadde møtt meg da jeg var 14 år, og det var dagen før jeg skulle ta abort, hva ville du ha sagt til meg? spør Sophie Elise.

– For all del ikke gjør det. Det hadde vært mitt hovedbudskap, svarer Nessa.

Ludvig Nessa ble kjent for norsk offentlighet på 80- og 90-tallet, da han gjennomførte en rekke kontroversielle aksjoner mot selvbestemt abort. Nessa ble ansatt som prest i Østfold i 1979, men ble fradømt sitt embete og fratatt presterettighetene i 1989.

– Du har vært med på, i hvert fall signert på, å drepe ditt eget barn, fortsetter Nessa.

Han mener også at Isachsen bortforklarer aborten.

– Da nazistene tok livet av så mange jøder, så ville heller ikke de innrømme at de drepte mennesker. De kalte det for alt mulig annet. Jeg føler på en måte at du gjør det samme. Til tross for at det helt tydelig er et lite barn, så må du bortforklare det for at du ikke skal komme i krig med deg selv, sier Nessa.

– Du aksepterer på en måte at det er greit at man dreper sitt eget barn, fortsetter Nessa.

– Hendene mine rister

Nessa mener at abort er feil uansett, også dersom gravidititeten er et resultat av voldtekt.

– Jeg tror det kan være like ødeleggende med abort jeg, for da blir det voldtekt nummer to. Nå betyr ikke det at jeg ser lett på voldtekt altså, det er noe av det verste jeg kan tenke meg. Men abort er verre, sier han.