I Hedmarken tingrett før jul ble Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel, men han anket dommen på stedet. Han har hele tiden nektet for at skjøt kona si med vilje.

Jemtland hevder at skuddet gikk av ved et uhell under et basketak.

Eidsivating lagmannsrett tror imidlertid ikke på ham. I dag kom dommen mot Jemtland, som er dømt til fengsel i 17 år.

Forsvarer for Svein Jemtland, Ida Andenæs, sier til TV 2 at de ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

– Min klient er skuffet over domfellelsen, men forholder seg til at dommen er mildere. Vil vil gå grundig gjennom dommen nå, sier Andenæs.

Det var natt til femte juledag i 2017 at ekteparet hadde kommet hjem etter å ha vært på fest i Brumunddal.

Svein Jemtland har forklart at det oppsto en krangel fordi han skal ha vært aktiv på datingappen Tinder.

Påtalemyndigheten mener imidlertid at Janne ville skilles, og aktor Iris Storås har tidligere omtalt episoden som «en henrettelse».

DEN SISTE KVELDEN: Ekteparet var på fest på forsamlingshuset Veldrom i Brumunddal i timene før skuddet gikk av. Foto: NTB Scanpix

Sønnen var hjemme

Ifølge Svein Jemtlands forklaring ble han truet med en pistol av kona. Idet han forsøkte å avvæpne henne på trappa utenfor huset, gikk skuddet av, forklarer han. Svein Jemtland nekter for at det var han som trakk av pistolen.

Parets eldste sønn var hjemme i huset da dette skjedde. Han så ikke hva som skjedde, men han hørte krangling og en pistol som ble avfyrt.

ÅSTEDET: Skuddet gikk av på trappa utenfor ekteparets bolig i Brumunddal. Foto: NTB Scanpix

Sønnen har forklart at faren forsøkte å true ham til å lyve overfor politiet.

Mens Svein Jemtland nekter for å ha drept kona si, erkjenner han å ha gjort en rekke tiltak for å skjule det som skjedde.

Han la liket i en bil, kjørte til Eid bru i Våler kommune og dumpet Janne Jemtland over rekkverket. Hun hadde et stort batteri festet rundt livet da hun ble funnet på bunnen av Glomma den 13. januar i fjor.

FUNNET: 13. januar i fjor ble Janne Jemtland funnet død i Glomma. Kvelden i forveien hadde Svien Jemtland blitt pågrepet av politiet. Foto: NTB Scanpix

Døde av drukning

Hun ble dumpet i elva rundt ett døgn etter at skuddet gikk av. Rettsmedisinerne har konkludert med at Jemtland ikke døde av skuddskaden, men som følge av drukning.

I rundt to uker lette store mannskaper etter tobarnsmoren. I mellomtiden plantet Svein Jemtland blodflekker to steder i Brumunddal, han meldte kona si savnet til politiet, han vasket Makarov-pistolen som gikk av natt til femte juledag og han villedet familien sin.

PISTOLEN: Denne Makarov-pistolen gikk av natt til femte juledag. (Foto: Politiet)

Påtalemyndigheten hele tiden ment at disse handlingene har svekket troverdigheten hans.

