Svenskene frykter VIF-kapteinen kan knuse VM-drømmen

Se Nederland-Sverige på TV 2 og Sumo fra kl. 20.30.

Nederland og Vålerenga-kaptein Sherida Spitse (29) skal prøve å senke Sverige i den TV 2-sendte semifinalen onsdag kveld.

Så langt i VM har Spitse vært en nøkkelspiller for Nederland. Hun er mesterskapets assistdronning med sine fire målgivende pasninger.

Sportslig administrator i Vålerenga, Egil Ødegaard, er ikke i tvil om at Spitse kommer til å spille en avgjørende rolle i kveldens kamp.

– Hun balanserer midtbanen utmerket, og er nesten alltid spillbar. I tillegg er hun veldig dyktig til å vri spillet, og løse opp trange situasjoner, sier Ødegaard.

– Sherida bidrar med et bra humør. Samtidig stiller hun steinharde krav til omgivelsene om at det skal jobbes hardt. Det er en grunn til at hun er kaptein hos oss, og hun er virkelig kaptein med stor K.

«En av verdens beste»

Det svenskene virkelig frykter er Spitses presise dødballer. Assisterende landslagssjef Magnus Wikman har dødballansvar hos de blågule, og bedømmer ifølge Aftonbladet Vålerenga-spilleren som «en av verdens beste på dødballer».

Det har gitt svenskene noe å tenke på.

– Det er klart man tenker seg om og ikke pådrar seg unødvendige frispark, sier Elin Rubensson til Aftonbladet.

Sverige-stopper Linda Sembrant frykter også at Spitse blir kampavgjørende dersom de blågule ikke er påpasselige.

– Hun slår innleggene er en veldig god spiller, og hun får ofte ballene dit hun vil med fart og god presisjon. Der må vi treffe med timingen og gjøre det bra. Dødballer er en målsjanse og en hel del kamper avgjøres på det, sier hun.

Spitse utmerket seg tidlig. Hun ble ifølge Fotbollskanalen den første jenta i den lokale klubben VV Sneek. Kort tid etter ble hun den beste spilleren på guttelaget, og ble utnevnt som kaptein. Når hun debuterte på det nederlandske kvinnelandslaget i 2006 spilte hun fortsatt på guttelag.

Det har vist seg å være lurt. Ett år senere gikk hun til det nyoppstartede damelaget Heerenveen, hvor hun ble i fem år. Videre gikk turen til toppklubben Twente, der hun vant to strake ligagull.

Spitse ble historisk da hun signerte med Lillestrøm i desember 2013. Hun ble den første kvinnelige nederlenderen det ble mottatt en overgangssum for. På Romerike ble Spitse serie- og norgesmester tre år på rad, før Vålerenga sikret seg midtbanespilleren foran 2018-sesongen.

VÅLERENGA-SPILLER: Kaptein Sherida Spitse fra Vålerenga fotballklubb fotografert i forbindelse med lansering av Toppserien 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Skrev under ny VIF-kontrakt før VM

Like før Spitse reiste for å begynne med VM-oppkjøringen, signerte hun ny kontrakt med Vålerenga. Det til tross for tidligere interesse fra Atletico Madrid, PSG, Bayern München og Manchester United.