Senere i år skal Volvo vise sin aller første elbil. Det har en god stund vært kjent at det er den kompakte SUV-en XC40 som starter den helelektriske satsingen hos Volvo. Men ut over det har svenskene vært svært tilbakeholdne med informasjon rundt bilen.

Noe skyldes nok at Volvo først kommer med en ladbar hybrid-utgave av bilen og at de ønsker å ha fokus på den først. En annen faktor er at konkurransen i elbil-markedet nå har blitt mye tøffere. Derfor er det også et poeng å holde kortene tett til brystet, inntil man er klare til lansering.

Mye tyder på at produksjonen av elektriske XC40 skal starte helt mot slutten av året. Så blir det full lansering i 2020.

Fikk ikke lov til å si noe

Som for mange elbiler, er det grunn til å vente at det norske markedet blir prioritert. Her nyter nok også den norske importøren godt av nærheten til fabrikken i Sverige:

Brooms bilekspert Benny Christensen var nylig på Gotland, hvor Volvo lanserte XC40 som ladbar hybrid. Her hadde han håpet å få ut mer informasjon om den elektriske utgaven, men det gikk ikke helt etter planen:

– Nei, her hadde det tydeligvis gått ut klare føringer til alle Volvo-medarbeiderne. De fikk ikke lov til å si noe om XC40 som elbil. Og jeg kan love at jeg forsøkte å få dem på gli, smiler Benny.

Her er Bennys førsteinntrykk fra Gotland

Her er Broom-Benny på lanseringen av den ladbare hybridutgaven, på Gotland.

Egentlig ikke konkurrenter

Men om ikke så mye er offisielt, kan vi i alle fall spekulere oss frem til endel ting:

– Ja, XC40 er søstermodell av Polestar 2, som er første elbil ut fra Polestar. En video-lekkasje av den viser i høy hastighet at bilen lader. Vi får ikke se tallet helt til slutt, men 50 prosent oppladet, viser den en rekkevidde på 247 kilometer. Dermed bør vi kunne anta at offisiell rekkevidde på bilen blir rundt 500 kilometer. Det vil overraske stort om ikke XC40 har samme drivlinje. Det er noen forskjeller her, blant annet på karosseri utstyr og detaljer. Men rekkevidden blir neppe veldig ulik på de to, tror Benny.

En annen viktig faktor er at XC40 på mange måter kommer med noe nytt inn i elbilklassen. Som elektrisk og kompakt SUV med 4x4 har den egentlig ikke noen konkurrenter. Biler som Kia e-Niro og Hyundai Kona er mindre og har ikke firehjulstrekk. Mens Mercedes EQC, Jaguar I-Pace, Audi e-tron og Tesla Model X både er større og dyrere.

Denne Volvoen kan bli et bruktbil-kupp

Typisk Volvo-interiør, her med ganske spesielle farger. Det blir neppe store endringer på den elektriske utgaven.

Rundt 450.000 kroner?

– Dette med prisen blir svært viktig, og der er det ikke så lett å spå hvor XC40 legger seg. Volvo har jo tatt et betydelig steg i premium-retning de siste årene. Bilene deres har blitt mer eksklusive – og samtidig dyrere. Det er grunn til å tro at de vil posisjonere seg deretter, også når de skal lansere elbil.

– Hva tror du det vil bety i praksis?

– Kommer de med elektrisk XC40 til rundt 450.000 kroner og med god rekkevidde, tror jeg suksessen i Norge er sikret. De tåler nok noe høyere pris enn dette også. Men noe særlig over 500.000 kroner tror jeg ikke startprisen bør være. Og så blir det naturligvis viktig at Volvo klarer å levere biler. Det er etter hvert mange eksempler på elbiler der kundene står klare til å kjøpe, men importøren rett og slett ikke klarer å levere biler. Det så vi senest med Kia i forrige uke, sier Benny.

Les mer: Bråstopp for nye elbiler til Norge

Elektrisk SUV med 4x4 og god rekkevidde: I den klassen har ikke XC40 mange konkurrenter til folkelig pris.

Skal henge på

– Helt til slutt: Når tror du vi får mer informasjon om XC40 som elbil?

– Det kommer nok til å drøye litt. Skal jeg gjette, vil jeg anslå oktober/november. Da er lanseringen av den ladbare utgaven godt i gang og det er ikke veldig lenge til de første eksemplarene av den er på plass i Norge. Jeg kan i alle fall love at vi i Broom skal henge på her, og oppdatere alle leserne våre så fort vi vet mer, avslutter Benny.

LES MER: Salget av ladbare XC40 er allerede i gang

Se video av XC40 under: