Den amerikanske rapperen Rakim Mayers (30), best kjent som A$AP Rocky, ble natt til onsdag pågrepet i Stockholm.

Ifølge den svenske avisen Expressen er artisten mistenkt for grov vold søndag kveld.

Dette gjør at artisten ikke blir å se på scenen i Sandvika onsdag kveld.

Det var VG som først omtalte saken.

Etter planen skulle den populære 30-åringen gå på Jongscenen klokken kvart over ti.

– Det er beklagelig at det blir en avlysning så tett innpå åpning av dagens festivaldag, men dette er noe som er utenfor vår kontroll. Jeg vil gjerne presisere at resten av dagens artister er på plass og har gjort lydprøver, og det lover godt for en knall avslutning, som ikke står tilbake for en fantastisk musikalsk gårsdag, som ble avsluttet med Cardi B, sier festivalsjef Karina Næss Trosdahl i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har festivalen fått opplyst at artisten ble arrestert natt til onsdag og at han tidligst vil slippe ut torsdag.



Dårlige nyheter

Det er ikke bare arrangørene til Kadetten, som våknet opp til dårlige nyheter onsdag morgen.

Rapperen er nemlig hovedattraksjonen på flere festivaler i Europa denne uken. Blant annet Wireless Festivalen i London.

Voldshendelsen

Tre personer i artistens følge skal også ha blitt pågrepet av svensk politi.

– En person er pågrepet mistenkt for mishandling, de tre øvrige for grov mishandling, sier Karin Rosander i en uttalelse fra påtalemyndighetene til Aftonbladet.

Det amerikanske nettstedet TMZ skal ha fått tak i en video av hendelsen.

I filmklippet kan man angivelig se at A$AP Rocky diskuterer med en mann utenfor en restaurant. Mannen skal så ha fulgt etter rapperen og resten av følget.

Artisten skal så ha lagt hånden på mannens skulder for og angivelig avslutte diskusjonen.

Det ender i at 30-åringen tar tak i mannen og slenger han i bakken. Mannen skal senere ha blitt slått flere ganger av tre personer i crewet til rapperen.

Ifølge TMZ ble mannen etterlatt bevisstløs. Ambulanse og politi kom til stedet kort tid etter hendelsen og avhørt flere vitner, melder Expressen.