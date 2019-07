Det opplyser Veitrafikksentralen onsdag morgen.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesvei 258, ble stengt klokka 17.30 tirsdag og vil holdes stengt onsdag.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt klokka 20 tirsdag og til klokka 8 onsdag, men Statens vegvesen varsler onsdag morgen at veien ventes åpnet først torsdag.

Mye snø

Til tross for at kalenderen sier at vi er i sommermåneden juli, utstedte Meteorologisk institutt mandag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mye snø i Nordfjord og Møre og Romsdal.

Det ligger nysnø flere steder i fjellet i Sør-Norge, opplyser meteorologene onsdag morgen. Dette er ventet at det vil fortsette å snø mange steder fram til torsdag formiddag.



Vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk i Storm Geo sier at det er ventet nedbør i form av snø fra Nordfjord og nordover mot Trondheim.

Været kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold. Bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene.

– Vi er i juli måned, og det er mange som ferdes nå. Det er en del fjelloverganger i området som brukes av mange, sier Aabrekk.

Kaldt til torsdag

Meteorologen forteller at snøen i kortere perioder kan legge seg lavere enn 800 meter.

Hun anbefaler alle å følge med på Veivesenet sine nettsider, og holde seg oppdatert på været.

I de utsatte områdene kan temperaturen synke ned til fem grader i indre strøk.

– Det er ikke det folk forventer og håper på når de skal bevege seg i fjellet, men det skjer. Snø kommer ofte overraskende på sommeren, og nå er det greit å være forberedt.

Kulden skal holde fram til torsdag, da det vil komme mildere luft.