Fant fem forlatte kattunger langs veien: – Sånn gjør man bare ikke

Hver eneste sommer hører vi om katter og dyr av ulike slag som blir dumpet og forlatt.

Denne sommeren er intet unntak, og senest for to uker siden kunne TV 2 fortelle at rekordmange katter blir dumpet akkurat nå.

Mandag kveld skulle også ekteparet Stein og Ruth Kingsrød-Hovden oppleve dette, da de var ute på en løpetur med hunden Bella ved Børtevann i Sarpsborg.

– Vi valgte å gå den siste kilometeren. Plutselig stoppet Bella i veikanten cirka 800 meter unna huset vårt, sier Stein til TV 2.

De fikk da øye på to kattunger langs veien. Deretter oppdaget de to til i et tre i nærheten, før en siste kattunge kom gående.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

Dumpet og forlatt

Stein og Ruth bestemte seg raskt for å ta med kattungene hjem, som de tror er rundt 10-12 uker gamle.

Stein er overbevist om at noen har dumpet disse med viten og vilje.

FRISKE: Stein Kingsrød-Hovden forteller at kattene er friske og raske, og at planen er at de skal bo hos dem til de finner passende hjem over sommeren. Foto: Emilie Kingsrød-Hovden

– Vi bor to mil utenfor Sarpsborg sentrum. Det virker som at de har blitt kjørt hit, og blitt dumpet mellom huset vårt og nabogården. De er tamme katteunger, som er renslige, spiser tørrfôr og våtfôr og går på do i kasse. De luktet også litt parfyme, så det er tydelig at de har vært i nærheten av mennesker ganske kort tid i forveien, forteller han.

Noen timer etter at TV 2 snakket med Stein ringer han tilbake. En kvinne har funnet enda en kattunge, som trolig tilhører det samme kullet. Det er ennå usikkert om kvinnen beholder katten selv, eller om ekteparet skal ta seg av denne også.

– Feigt

Stein og kona har lite til overs for folk som utfører slike handlinger, og kaller de rett og slett for dumme.

– Det er så feigt. Folk må ta ansvar for de dyra de har i hus, og gjøre det som er nødvendig for å ha et bra dyrehold. Det går ikke an å holde på slik, for sånn gjør man bare ikke, slår han fast.

Stein forteller at de har tre voksne steriliserte katter fra før, i tillegg til hunden Bella. Nå bor de nye familiemedlemmene på badet til familien.

– De skal bo der til de har blitt kjent med oss og dyrene hjemme. De voksne kattene synes det ikke er så stas med de små, men Bella steller svært godt med dem. Etter hvert får de større areal å gå på, sier han.

Planen er å gi bort flokken på fem, som består av fire gutter og en jente. Etter funnet på mandag publiserte paret et innlegg på Facebook. På to dager har de fått flere henvendelser fra venner som ønsker et nytt familiemedlem.