Lørdag rykket politiet i Croydon sør i London ut etter melding om en kvinne med hjertestans.

Da nødetatene ankom stedet fant de høygravide Kelly Mary Fauvrelle (26) knivstukket. Hun ble erklært død på stedet, men ambulansepersonell greide å redde barnet. Fauvrelle var gravid i åttende måned.

Gutten ble fraktet til sykehuset i kritisk tilstand.

GRANSKET ÅSTEDET: Politi og krimteknikere sikret spor i leiligheten sør i London hvor drapet fant sted. Foto: Kirsty O'connor

Onsdag melder politiet at gutten, som familien har gitt navnet Riley, omkom tirsdag, skriver BBC.

Overvåkningsvideo

Samtidig frigir politiet en overvåkningsvideo av en ukjent person som natt til lørdag går mot Fauvrelles hjem, og løper fra stedet ti minutter senere.

– Vi trenger å identifisere mannen vist i videoen så raskt som mulig, om så bare for å avkrefte at han har noe med saken å gjøre, sier Mick Norman i London-politiet til BBC.

VIDEO: Politiet søker denne personen, som ble fanget av et kamera i tidsrommet drapet kan ha skjedd.

To arrestert

Norman uttaler at de ikke har noen teori om hvorvidt Fauvrelle kjente den eller de som som drepte henne.

– Vi vet at det spekuleres i at Kellys angriper kjente henne. På dette tidspunktet kan vi ikke slå fast dette, og må holde et åpent sinn, sier Norman til Sky News.

To personer er allerede arrestert i anledning knivstikkingen. En av dem, en 37 år gammel mann, er allerede frigitt av politiet. Begge er fortsatt under etterforskning.

London-politiet omtaler etterforskningen som «ekstremt krevende».