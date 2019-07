Den amerikanske rapperen Rakim Mayers (30), best kjent som A$AP Rocky, ble natt til onsdag pågrepet i Stockholm.

Ifølge den svenske avisen Expressen er artisten mistenkt for grov vold søndag kveld.

Svensk politi arresterte rapperen etter hans opptreden på hip hop-festivalen «Smash» på Olympiastadion i den svenske hovedstaden.

Han skal etter planen opptre på festivalen «Kadetten» i Sandvika onsdag kveld, samt en festival i Dublin og på festivalen «Wireless» i London senere denne uken.

Mishandling

Tre personer i artistens følge skal også ha blitt pågrepet av svensk politi.

– En person er pågrepet mistenkt for mishandling, de tre øvrige for grov mishandling, sier Karin Rosander i en uttalelse fra påtalemyndighetene til Aftonbladet.

Det amerikanske nettstedet TMZ skal ha fått tak i en video av hendelsen.

I filmklippet kan man angivelig se at A$AP Rocky diskuterer med en mann utenfor en restaurant.

Artisten skal så ha lagt hånden på mannens skulder. Det eskalerer fort, som ender i at 30-åringen tar tak i mannen og slenger han i bakken. Mannen, som jobber som sikkerhetsvakt, skal senere ha blitt slått flere ganger.

Ifølge TMZ ble sikkerhetsvakten etterlatt bevisstløs. Ambulanse og politi kom til stedet kort tid etter hendelsen og avhørt flere vitner, melder Expressen.

«Jeg er uskyldig»

Mayers, som opprinnelig er fra Harlem på Manhattan i New York, skriver på sosiale medier at han er arrestert, men at han er uskyldig.

Ifølge artisten fulgte sikkerhetsvakten etter han og resten av crewet.

«Slo sikkerhetsvakten med hodetelefoner, så fulgte han etter oss», skriver Mayers på sin Instagram-profil.

Artisten skulle erstatte rapperen Chance The Rapper, som avlyste sin konsert på Kadetten.

Festivalen har foreløpig ikke kommet med en uttalelse om den verdenskjente rapperen vil komme seg til Sandvika.