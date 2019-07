44-åringen ble dømt til 21 års forvaring i Kristiansand tingrett i februar, men anket dommen.

Agder lagmannsrett opprettholder dommen fra tingretten og dømmer kvinnen til 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Dommen fra lagmannsretten er på over 60 sider. Lagdommer Erik Holth leste onsdag opp dommen med kvinnen til stede, flankert av sin forsvarer, advokat Olav Sylte.

Krevde frifinnelse

Kvinnen er tiltalt for å ha drept sin far og sin tidligere kjæreste i Kristiansand i 2002 og 2014. 44-åringen har hele tiden nektet straffskyld. Hennes forsvarer mente hun burde bli frifunnet i saken.

Under tingrettens behandling av saken ble tiltalen skjerpet, fra straffelovens paragraf 233 første ledd til 233 andre ledd. Dette betyr at påtalemyndigheten mener kvinnen planla de to drapene.

Tolv år mellom drapene

I tiltalen heter det at kvinnen gjorde følgende:

26. eller 27. mars i 2002 skal hun ifølge politiet ha drept faren sin i hans hjem. Hun skal ha sørget for å skjenke ham med alkohol og piller før han trolig ble druknet i et badekar.

Natt til søndag 6. april i 2014 skal hun ha drept eks-kjæresten sin på et hotell i Kristiansand sentrum. Politiet mener at hun fikk ham til å innta dødelige tabletter før hun kvalte ham.

Tiltalen omfatter også flere tilfeller av neddoping av en tidligere kjæreste, samt et tyveri.



I tillegg til 21 års forvaring, ble kvinnen i tingretten også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til en slektning, og 250.000 kroner i oppreisning til to andre slektninger.

Undercover-operasjon

Saken ble rullet opp etter eks-kjærestens dødsfall. Politiet mente det var noe som ikke stemte med dødsfallet, og fattet mistanke til kvinnen. En større etterforskning ble satt i gang, og politiet brukte blant annet en undercover-agent.

Fra 17. desember 2014 til 23. august 2017 møtte agenten kvinnen 49 ganger. Fra mars til mai 2017 ble kvinnens telefon avlyttet. I 2017 ble det også foretatt romavlytting.

26. september 2017 ble kvinnen pågrepet og siktet for begge drapene.