Real Madrid er fremdeles meget lystne på å hente Paul Pogba. Daily Mail skriver at en mulig løsning er å lokke Manchester United til å inkludere Gareth Bale i en avtale. I utgangspunktet skal United ikke være interesserte i å selge midtbanestjernen med mindre de får et bud på i overkant av 1,6 milliarder kroner.

United ønsker på sin side å hente Leicester-midtstopper Harry Maguire. Ifølge Telegraph kan det komme til å koste dem nærmere én milliard kroner. Sky Sports melder at Manchester City kommer til å matche eventuelle bud fra byrivalen. Skulle én av klubbene betale summen Leicester krever, vil Maguire bli tidenes dyreste forsvarsspiller.

Daily Mail skriver at United også vil hente det spanske talentet Dani Olmo etter et imponerende U21-EM.

Manchester Evening News hevder at Manchester City mest sannsynlig klarer å signere Bournemouth-midtstopper Nathan Ake i sommer.

Alexandre Lacazette kan være på vei bort fra Arsenal i sommer. Mirror melder at Atlético Madrid vurderer den franske spissen som en erstatter for Antoine Griezmann, som er på vei bort.

L'Equipe skriver at Arsenal-kaptein Laurent Koscielny er ønsket av Bordeaux.

Celtic prøver å skremme bort Arsenal med å slenge en prislapp på 270 millioner kroner på venstreback Kieran Tierney, skriver Daily Star.

Sky Sports skriver at Leicester har kommet til enighet med Newcastle om et kjøp av spissen Ayoze Perez for rundt 325 millioner kroner.

Mens alt tyder på at Frank Lampard blir Chelsea-manager er det enda mer å glede seg over for fansen. Telegraph skriver at Ruben Loftus-Cheek har signert en ny langtidskontrakt med klubben som kommer til å bli offentliggjort i løpet av kort tid.

The Sun skriver at Aston Villa er interessert i den egyptiske kantspiller Mahmoud Trezeguet.