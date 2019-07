De franske bilprodusentene var generelt trege med å lansere SUV-er og crossovere. De slet også litt med å treffe markedet med de første forsøkene sine. Men da Renault kom med kompakte Captur tilbake i 2013, ble den umiddelbart en suksess.

Bilen hadde et design som skilte seg fra mengden. Plassen var godt utnyttet og bilen hadde en dose særpreg som mange kunder satte pris på.

Nå har Captur passert 1,2 millioner salg, og det er klart for en helt ny generasjon.

Kommer som ladbar hybrid

Nylig var vi i Broom i Paris, for å få se nærmere på nykommeren. I et tidligere industriområde i utkanten av millionbyen hadde Renault rigget seg til og dro etter hvert teppet av bilen.

Da var det streng sperrefrist. Nå er den opphevet – og vi kan fortelle mer om hva som er i vente.

For å ta det som er den klart viktigste nyheten for det norske markedet med én gang: Nye Captur kommer som ladbar hybrid, dermed ligger det an til en opptur i salget her hjemme. Den skal klare inntil 45 kilometer på ren strøm, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Renault oppgir forresten også 65 kilometer på strøm, ved bykjøring. Det er tall som betyr at de aller fleste kjøperne vil kunne gjøre unna alt av "daglig" kjøring på strøm. Batteriet er for øvrig på 9 ,8 kWh.

Her er en fransk snobbebil som også blir ladbar

Du kjenner igjen mye fra forgjengeren, men Captur har blitt helt ny bil.

11 centimeter lengre

Drivlinjen består av en 1,6-liters bensinmotor på 150 hestekrefter som jobber sammen med to elmotorer. Når vi spør en av Renaults eksperter om det blir mulig å få 4x4 på denne utgaven, er svaret et bestemt "no". I denne bilklassen er det ikke mange kunder som føler behov for 4x4, i alle fall ikke utenfor Norden.

Totalt sett er det snakk om fem bensin- og tre dieselmotorer på nye Captur. Bortsett fra den ladbare hybriden, er det ikke hundre prosent avgjort hvilke motoralternativer som kommer til det norske markedet.

For øvrig har Captur vokst 11 centimeter i lengden. Innvendig har det skjedd svært mye. Her er både design og kvalitetsfølelse mange hakk opp sammenlignet med første generasjon.

Det er en grunn til at dette ikke blir en norsk bestselger

Renault tilbyr mange valgmuligheter, slik at kundene kan skreddersy sin Captur.

Mister litt bagasjerom

Bagasjeplassen er klasseledende, med inntil 536 liter stort bagasjerom. Dette muliggjøres ved at baksetet kan skyves inntil 16 centimeter i lengderetningen. Her kan du altså velge hvor du trenger plassen mest: I baksetet eller bagasjerommet.

Under lanseringen får vi bekreftet at den ladbare hybrid-utgaven får noe mindre bagasjerom. Her tar batteripakken plassen i "kjelleren" under det vanlige bagasjeromsgulvet

Captur får mye nytt utstyr og teknologi, særlig på sikkerhetsfronten. Standardutstyret blir også mer omfattende, blant annet med LED-lys på plass fra rimeligste utgave.

Se hva som har skjedd med lyset på bilen

Interiøret har fått et betydelig løft, det er både mer moderne og med høyere kvalitetsfølelse.

Merkes at den har blitt større

Mange av kundene i dette segmentet ønsker seg en bil som skiller seg litt ut. Renault svarer på det ved å tilby mulighet for ganske mye skreddersøm. Kontrastfarge på taket og flere ulike felgkombinasjoner gir til sammen hele 90 forskjellige oppsett her. Renault tilbyr også 18 ulike interiørkombinasjoner og de har åtte alternativer på interiørlys.

Designmessig fikk første Captur mye skryt. Det har Renault naturligvis også merket seg og ikke overraskende har de tatt med seg svært mange designtrekk videre. Men det merkes at den nye er større. Den har rett og slett blitt litt mer SUV, mer sporty og barskere.

Lansering skjer i starten av 2020, priser er ikke klare ennå.

Nye Captur blir en viktig bil for Renault, I Norge er det særlig den ladbare utgaven som er aktuell.

