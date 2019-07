Oslo sentrum får snart en butikk som skal skille seg fra alle andre. Rett rundt hjørnet fra kjøpesenteret Steen & Strøm (og forresten ikke veldig langt unna Broom-kontorene heller), skal Polestar snart åpne sitt aller første showroom.

Ikke hørt om Polestar? Dette er et nytt søstermerke av Volvo, som skal satse på elektriske biler. Snart er det klart for deres første elbil, som heter 02. Og her er ambisjonene naturligvis store i Norge.

Enn så lenge er vinduene dekket til hos Polestar i Øvre Slottsgate, men i oktober skal de åpne dørene for første gang.

Dette er en historisk etablering på flere måter. Norge er nemlig det første landet i verden som åpner utstillingslokale for Polestar, det de selv kaller Polestar Space. Det skjer midt blant en rekke eksklusive merkevarebutikker. Det siste er naturligvis ikke tilfeldig.

Flere showroom

Slik forklarer Polestar-sjef Thomas Ingenlath hvorfor Norge er første ute:

– Valget av sted faller naturlig da Norge er et av de mest utviklede markedene for elbiler. Butikken markerer starten på et globalt nettverk som kommer til å omfatte cirka 60 slike showrooms fram til midten av 2020. Det blir også flere i Norge.

Polestar skal etablere seg i Stavanger, Bergen og Trondheim. Dette skjer i samarbeid med eksisterende aktører, nærmere bestemt Kvernland Bil, Frydenbø og Nardo Bil. Polestar Space i Oslo skal Polestar selv drifte.

Den ladbare hybriden 01 (foran) er først ut fra Polestar, så er det klart for elbilen 02.

Service hos Volvo

Her er det ikke snakk om tradisjonelle bilbutikker. Polestar Space skal være et sted der kundene får en mer fysisk og interaktiv opplevelse med merkevaren. Selve kjøpsprosessen gjøres gjennom spesialtilpassede digitale løsninger.

– De tre sterke partnerne vi nå har i det norske markedet er begeistret over å være del av Polestars reise. De gir oss den solide basen vi trenger for å realisere Polestar sine planer, sier Ingenlath, i en pressemelding.

Polestar skal utnytte Volvos anlegg i Norge for å tilby service og tjenester. Polestar lover selv problemfrie tilbud for henting og levering. Kundene deres skal ikke behøve å levere bilene selv til service.

Polestar 2 blir en svært interessant bil i Norge, med solide ytelser og rekkevidde opp mot 500 kilometer.

Ren elbil

Når det gjelder biler, starter Polestar med den ladbare hybriden 1. Den har blant annet klassens overlegent lengste elektriske rekkevidde, på hele 150 kilometer. Det skal ikke bygges mer enn 500 eksemplarer i året, prislappen er på 155.000 Euro. Med andre ord: Dette blir ingen volummodell!

Det kan derimot Polestar 2 som kommer i 2020 bli. Dette er en ren elbil med offisiell rekkevidde på 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med det plasserer den seg helt i toppen av denne klassen.

Ingen tvil om hva slags biltype det handler om her!

Søstermodell til XC40

Batteripakken er på 78 kWh. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Polestar skal ha fokus på sporty kjøreegenskaper, du kan blant annet få bilen med Performance-pakke: Öhlins-dempere, brembo-bremser og 20-tommers felger. Bilen ser ut som en sedan, men er femdørs kombi. Polestar sier så langt ikke noe om bagasjeromsvolum.

Dette er for øvrig søstermodellen til Volvos kompakte SUV XC40 som også kommer som elbil til neste år, Den er først ut i en større elektriske satsing fra Volvo.

