Rytterne som kan gi deg en drømmestart på Tourmanager

At Jumbo-Visma trolig vil kjempe om seieren på lagtempo-etappen gjør at Groenewegen er et trygt valg. Også Vivianis Deceuninck Quick-Step er sterke på lagtempo. Sagan vil normalt plukke en del mindre poeng på etappe to, men er til gjengjeld blant de største favorittene på etappe tre. Etappe fire har en liten twist med en 4. kategoristigning 15 km før mål. 3,2 km a 5 prosent. Her vil mange lag garantert ønske å kjøre hardt for å kvitte seg med Groenewegen. Jeg tror Viviani, Sagan og Caleb Ewan takler denne stigningen greit, men er mer usikker på Groenewegen. Den femte etappen vil også by på utfordringer for Groenewegen. Spurterne kan glemme etappe seks. Etappe sju ender etter all sannsynlighet med massespurt.

Er du klar for å slå vennene dine? Sett opp ditt Tourmanager-lag her!



I kapteinskategorien er Wilco Kelderman (7,0) og Enric Mas (7,5) billigere alternativer. Begge sykler på gode tempolag. Et dyrere alternativ er Adam Yates (10,0). Han vil plukke masse poeng på lagtempo, være med i toppen på etappe tre og kan fint stå som en av kapteinene på etappe seks. Da sparer man et bytte. De øvrige dyre kapteinene kan man fint vente med til etappe seks.

I tempokategorien er bruddkongen Thomas De Gendt (6,5) et populært valg. Problemet er at det er vanskelig å komme med i brudd i den første uken. Ofte ender det opp med «ukjente» ryttere fra de svakeste lagene. Yves Lampaert (5,5) er et billigere alternativ som i tillegg sykler på et bedre tempolag enn De Gendt. Michal Kwiatkowski (8,0) og Jonathan Castroviejo (6,0) vil gjøre det bra på tempo, men er bundet opp av Thomas og Bernal på de andre etappene. Tony Martin (7,0) vil også plukke en del poeng på Groenewegen-triumfer samt lagtempo om man har pengene.

I ungdomskategorien er det flust med spennende alternativer. Wout van Aert (8,0) vil plukke mye poeng den første uken, men han er dyr. Egan Bernal (8,2) er fin på etappe 2 og 6, men prisen blir fort for stiv til at man velger colombianeren. Matej Mohoric (4,5) er veldig billig og kan fort plukke med seg en del poeng. Minuset er at resultatene hans denne sesongen ikke er noe å skryte av. Tiesj Benoot (7,0) kan gjøre det bra på 3.- og 6. etappe. Flere Sunweb-ryttere vil plukke poeng på lagtempoen. Det samme vil Grøndahl Jansen (5,5) og De Plus (5,0). Asgreen (6,5) er også et fint alternativ, men passer nok bedre i uke to.

I klatrekategorien peker Julian Alaphilippe (8,2) seg ut som det beste alternativet. Dyr, men trolig en mann du må ha med. Tim Wellens (5,5) kan være en grei mann å ha på laget, men ikke forvent at poengene renner inn den første uken. Alejandro Valverde (8,2) er en luring og kan fort kjempe i toppen på 3. etappe. Prisen er stiv, men med Valverde vet man aldri. Han er som oftest en fri fugl den første uken av Tour de France. Bennett, Yates, Poels og Moscon vil plukke tempopoeng. Konrad en dark horse, men kanskje bedre i uke to.

I hjelperytterkategorien er Edvald Boasson Hagen (7,5) og Matteo Trentin (7,0) de mest valgte rytterne. Jeg ville valgt Trentin om du kun har penger til én av dem. Han vil plukke mest poeng av hjelperytterne den første uken. Jasper Stuyven (5,5) er spennende, men det spørs hvor mye han må jobbe for å beskytte Richie Porte. Alberto Bettiol (6,0) kan fort få litt frihet den første uken og har kjørt imponerende i år. EF Education er også blant 5-6 lag som vil være i toppen på lagtempoen. Dylan Teuns (6,5) kan være et alternativ, men han er litt for dyr når man ikke helt vet hva man får. Ellers er det flere billige hjelperyttere på de beste tempolagene (Ineos, Sunweb, Mitchelton-Scott, Deceuninck Quick-Step, Jumbo-Visma).

I sportsdirektør-kategorien ville jeg valgt enten Jumbo-Visma (10,5) eller Deceuninck Quick-Step (10,5) . Her har man potensielle etappevinnere på samtlige dager. Bora (10,0) litt billigere, men da er man svært avhengig av at Sagan lykkes. Lotto-Soudal (9,5) har Ewan, Benoot og Wellens den første uken. Sunweb (9,0) vil gjøre det bra på lagtempo, men burde kanskje hatt med Tom Dumoulin for å gå helt til topps på den etappen? Matthews vil være i topp 10 på de flate og kuperte etappene.

Et siste råd: Fortvil ikke om du ligger et stykke bak de beste etter den første uken. De som er i toppen har trolig brukt langt flere bytter enn deg, noe som vil straffe seg i uke to og tre. Planlegg gjerne hvilke ryttere du vil ha inn til de forskjellige etappene og sjekk at du har budsjett til å gjøre det. Bon voyage!