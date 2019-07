Bilen er bygget av Mercedes sine aller beste ingeniører. Motoren, som yter over 600 hk er montert sammen for hånd, og ingenting er overlatt til tilfeldighetene når modellen er signert AMG.

Mercedes-AMG E63S er enkelt og greit en av de raskeste stasjonsvognene som finnes på kloden i dag. Dette er bilen som sluker Autobahn til frokost, og gjerne avslutter dagen på bane – i full breisladd.

Under panseret sitter en brutal V8-er som yter vanvittige 612 hk og 850 Nm. Det tar familiebilen, sportsbilen og beistet fra 0-100 km/t på 3,5 sekunder. Toppfarten er begrenset til 290…

E63 S er med andre ord ikke den opplagte bilen for norske veier og fartsgrenser. Men heldigvis finnes det mange eksempler hvor lidenskap og følelser overskygger fornuften.

Erlend Kvala vil kanskje kalle det fornuftig likevel. Det er jo viktig å ha det moro på jobben. Derfor har 28-åringen fra Kopervik gjort noe få andre i verden i det hele tatt har vurdert.

Erlend kjører nemlig beistet av en bil som taxi!

– Selvfølgelig er det galskap, men jeg mener det er viktig å trives på jobb. Det kan jeg trygt bekrefte at jeg gjør bak rattet i E63. Det er virkelig en ulv i fåreklær. I komfort oppfører den seg nesten helt som en normal stasjonsvogn. Velger jeg RACE-mode, blir det en brutal sportsbil som er klar for å pushe gode rundetider på Nürburgring, forteller Erlend til Broom.

Sparte noen hundre tusen

Han har kjørt taxi siden starten av 20-årene, og har allerede bemerket seg i bygda med ulike biler som skiller seg ut.

I tillegg til den vanvittige og nyinnkjøpte E-Klassen, kjører 28-åringen også en fullspekket S-Klasse som taxi.

– Det er mye man får seg til å gjøre, så lenge interessen er der. Selvfølgelig hadde det økonomisk vært mer fornuftig å kjøpe en Prius, men det skjer ikke…

I stedet landet altså Erlend på en splitter ny AMG E63S – som han kjøpte rett før årsskiftet.

– På grunn av endringer i noen refusjonsregler, måtte jeg kjøpe bilen da. Jeg sparte noen hundre tusen kroner på det, og jeg angrer ikke ett sekund. Bilen er helt ubeskrivelig rå!

28-åringen legger til at millionbilen faktisk endte opp med å bli et impulskjøp.

– Ja, faktisk. Et godt impulskjøp, vel og merke..

Over 2 millioner kroner

Selv om bilen kanskje liker seg bedre på bane enn brostein i Kopervik, mener Erlend at AMG-drosja fungerer overraskende godt i hverdagen.

– Det er utvilsomt den råeste og mest brutale bilen jeg noen gang har hatt. Det finnes ikke noe annet som kan måle seg med motor, drivverk og kjøreopplevelsen denne gir. Når det er sagt, fungerer den faktisk godt som taxi. Plassen er like god som en vanlig E-Klasse, og i komfort oppfører den seg ganske hyggelig, mener Erlend.

– Men kostnadene merker du kanskje til?

– Jeg fryktet at forbruket skulle bli avskrekkende høyt, men her er jeg positivt overrasket. På det meste bruker jeg 1,22 liter på mila, og det beste jeg har kjørt er rundt 0,94. Så langt ligger snittforbruket på 1,17 – det syns jeg absolutt er innafor på en bil med over 600 hestekrefter.

Bilen til Erlend er altså 63S-utgaven, som betyr toppmodellen fra AMG. Bilen er kjøpt ny i Norge og har en listepris på over 2 millioner kroner.

– Det er klart det er mye penger, men igjen handler det om å trives på jobb. Å sjonglere mellom denne og komfortkongen S-Klasse, gjør hverdagen ganske så hyggelig, svarer 28-åringen.

Kunde bestilte tur til Tyskland

Naturligvis er det ikke uten oppmerksomhet, å ratte en E63S som taxi.

– Det blir noen kommentarer, og alle er voldsomt positive. Det er mange som lurer på hvorfor i alle dager jeg har gjort dette. Da gjelder det bare å trampe litt rolig på gassen, så pleier det å være svar nok.

Erlend forteller videre at noen kunder er enda mer begeistret enn andre.

– Helt klart. Jeg har faktisk fått en bestilling på taxitur helt ned til Tyskland. Det er to lokale karer som skal på et arrangement der nede, så det blir en innholdsrik taxitur.

– Inntektsbringende også, regner jeg med?

– Jeg har ikke finregnet på prisen. Men det vil så klart koste noe å kjøre Haugesund-Tyskland. Det er uansett en tur jeg gleder meg stort til, avslutter 28-åringen, som er en av få i verden som kjører en helt ny E63S med lysskilt på taket.

