Tirsdag presenterte president for Det europeiske råd, Donald Tusk, de fire som er nominert til toppjobbene i EU.

Stats- og regjeringssjefene i EUs medlemsland har nominert tyske Ursula von der Leyen (60) til posten som ny president for EU-kommisjonen de kommende fem årene.

EU-kommisjonen ligger dermed an til å få sin første kvinnelige sjef.

Beslutningen om å nominere von der Leyen ble tatt etter et tre dager langt maratonmøte i Brussel der stats- og regjeringssjefene på et tidspunkt forhandlet 18 timer i strekk.

Toppjobb

Posten som kommisjonspresident regnes som den viktigste av toppjobbene som nå skal fordeles i EU. Von der Leyen er i dag forsvarsminister i Tyskland. Hun tilhører statsminister Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU.

– Dette er spesielt fordi von der Leyen er den første tyskeren som blir foreslått til stillingen, og hun er den første kvinnen som er foreslått til stillingen, sier EU-ekspert Simon Torp til TV 2.

– Det som også er spesielt ved denne nominasjonen, er at Tyskland avstod fra å stemme ja. Årsaken til at Merkel ikke stemte på den første nominerte tyskeren er fordi sosialdemokratene, som er Merkels regjeringspartner, er mot enhver kandidat som ikke stod til valg under EU-valget for noen uker siden, forteller Torp.

Han legger til at det nå blir spennende å se om Rådets kandidater finner flertallet de trenger i EU-Parlamentet.

Opp til folkevalgte

Det blir nå opp til de folkevalgte i EU-parlamentet å ta stilling til stats- og regjeringssjefenes forslag. Ursula von der Leyen må bli godkjent av over halvparten av parlamentarikerne for å bli valgt.

Men ved å foreslå von der Leyen har stats- og regjeringssjefene valgt å gå vekk fra det såkalte spisskandidatsystemet, der de ulike partifamiliene i EU-parlamentet fremmer sine egne kandidater til posten som kommisjonspresident.

De folkevalgte EU-parlamentet har tidligere understreket at de vil forbeholde seg retten til å avvise enhver kandidat som ikke har stilt som offisiell spisskandidat.

EU-kommisjonens sittende president er Jean-Claude Juncker (64) fra Luxembourg. Han har sittet i fem år og bestemte seg for ikke å stille til gjenvalg.

Fire nominerte

I tillegg til von der Leyen er tre andre nominert til toppjobber i EU.

Belgias statsminister Charles Michel (43) er nominert til leder for EUs råd.

Spanias utenriksminister Josep Borrell (72) er nominert til leder for EUs utenrikstjeneste.

Franske Christine Lagarde (63) er nominert til ny president for Den europeiske sentralbanken.